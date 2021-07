Lenteloempia’s, een echte aromatrilogie

Elke week plaatst Trouw een recept dat door een lezer naar recepten@trouw.nl is gestuurd. Deze week een recept van Albert van den Brink uit Mijdrecht.

Er zijn vele varianten van de loempia. Traditioneel viert men er het Chinese Nieuwjaar en het begin van de lente mee. Aangezien we met zo’n zomer best nog een mooi lentegerecht kunnen gebruiken, hier een uitdagende creatieve bereiding waar gevoel voor hoeveelheden, hygiëne en techniek een rol spelen.

In principe is de lenterol een gevuld flensje met vlees en groenten, dat krokant en goudbruin wordt gefrituurd. De inhoud kan vegetarisch zijn en is in China streekgebonden, met diverse groenten zoals, kool, taugé, prei, wortel en sjalot. Belangrijkste smaakmakers zijn de vissaus en de zelfgemaakte chilisaus. Deze smaken, visachtig en limoen, laten zich bijzonder goed combineren met een Picpoul de Pinet (Languedoc). Deze druivensoort prikt op je tong, vandaar de naam. Het is een kruidige, frisse wijn met aroma’s van limoen. De wijngaarden zijn nabij de zee, de fles heeft golven in de hals en de druiven groeien op een kalkrijke bodem.

Deze combinatie van chilisaus, wijn en loempia is een feest voor je tong, een echte aromatrilogie. Als het weekendmenu in ons gezin door dit voorgerecht wordt ingeluid dan is iedereen van de partij. Koken is voor mij een uiting van levensgeluk en van dit recept wordt iedereen gelukkig.

Ingrediënten

• 40 stuks diepvries filodeeg (‘spring roll pastry’)

Vulling:

• 300 g taugé

• 3 eetlepels vissaus

• 200 g wortel geschild

• 5 sjalotten

• 1 prei gewassen

• 100 g glasnoedels, bonenmie

• 1 spitskool, kern eruit gesneden

Vleesmengsel:

• 400 g kippendijfilet

• 1/2 rode peper

• 2 eetlepels sesamolie

• 4 g zout

• 2 tenen knoflook fijn gesneden

Lijm-papje:

• 50 gram meel of maizena

• 70 ml water

Chilisaus:

• 1 rode chilipeper

• 1 teen knoflook

• 100 ml water

• 50 gram suiker

• 1 theelepel gember geraspt

• sap van 1/2 citroen

• 40 ml azijn

• 5 g maizena

• 20 ml water

• 2 g zout

Bereiding

Filodeeg ontdooien. Kook de kip 8 minuten in 2 liter water, neem uit en laat afkoelen. Daarna fijnsnijden. Blancheer de gesneden groenten in julienne apart gedurende 3 minuten (behalve taugé, slechts 1 minuut) en laat in een vergiet uitdruipen en afkoelen. Kook de bonenmie 1 minuut, spoel af met koud water en snij de mie in stukjes van 1 cm. Doe de ingrediënten van het vleesmengsel in een steelpan en bak dit gedurende 5 minuten en laat afkoelen. Voeg alles samen in een grote kom en schep om. Maak een papje van bloem en water om de loempia’s dicht te lijmen.

Voor het vormen van de loempia’s heb je een schoon werkvlak en een kwastje nodig. Leg een filodeegvel in ruitvorm tegenover je en breng een volle lepel samengevoegd mengsel op de naar jou toe gerichte punt van de ruit. Rol tot er twee lagen filodeeg om het mengsel zitten en vouw daarna de linker- en rechterhoek in en rol verder totdat alleen de bovenste punt nog voor een deel uitsteekt, breng hierop het meelpapje aan met de kwast en rol de loempia dicht. Leg op een werkblad met fijn paneermeel, los van elkaar en vries dit zonder bedekking gedurende twee uur in. Hierna kun je ze in een plasticzak verder bewaren in de vriezer.

Maak nu de saus. Snij de knoflook, gember en chilipeper fijn. Smelt suiker en zout met 100 ml water in een pan. Doe het chilimengsel, het sap van de citroen en de azijn bij het suikerwater. Laat 10 minuten pruttelen op laag vuur. Voeg mengsel van maizena en water toe, bind de saus en laat twee minuten opkoken. Bewaar in de koelkast.

Frituur de bevroren loempia’s tot goudbruin bij 175 graden gedurende 5-6 minuten. Dien op met chilisaus en een glaasje pittige Picpoul de Pinet.