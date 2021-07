Kom, we doen iets met uien waar niemand van hoeft te snotteren

Ach en wee. Wat een leed heeft de ui sinds mensenheugenis al niet aangericht in de keuken. Puur het chemische effect van vluchtige stoffen die ontsnappen zodra er celwanden beschadigd raken bij het snijden van dit bolgewas. Legio methodes zijn er bedacht om ajuintranen te voorkomen. Uien eerst een tijdje in ijswater leggen bijvoorbeeld, of in de vriezer, of juist in de magnetron. De kraan laten lopen tijdens het snijden of kauwen op een stukje brood. Uitsluitend door de mond ademen of zelfs een snorkelmasker opzetten.

Maar de allersimpelste methode is natuurlijk: een loeischerp mes. Dan worden de celwanden het minst gebruuskeerd. Overigens spelen diezelfde zwavelverbindingen een rol bij de geur. Leg nooit een gesneden ui in de koelkast, de volgende dag valt u flauw van de meur. Daar komt bij dat rauwe ui zelden verheffend is om te eten. Grote hompen rauwe ui op een salade of broodje hamburger zouden van overheidswege verboden moeten worden.

Van pittige dingen kun je trouwens ook gaan huilen. Denk maar aan wasabi, mierikswortel, chilipeper of dijonmosterd. Net als een coronatestwattenstaafje zorgen die soms voor zo’n heftige prikkel in de neus dat de tranen je letterlijk in de ogen springen.



Kom, we doen iets met uien waar niemand van hoeft te gaan snotteren.

Op Instagram, waar anders, kwam ik plaatjes tegen van een blooming onion. Een gefrituurde ui die eruitziet als een ontplofte rododendron, maar dan smakelijk. Kennelijk al tientallen jaren een succesrecept van een Amerikaanse fastfoodketen. De ui wordt overal ingesneden, gaat daarna door een soort beslag en ten slotte in de frituur. Dipsaus erbij en voilà, een borrelhap die naar verluidt goed is voor een slordige 1954 calorieën per stuk. Is dat nou om te huilen of om te lachen?

Ik probeerde het in de oven. Ook dan krijgt u een verzameling heerlijk sappige uienpartjes om los te trekken. Alleen vond ik het minder geslaagd bij de borrel, want het wordt een rotzooi hoor, met al dat getrek en onvermijdelijk rondvliegende broodkruim. Daarentegen is het perfect voor een informeel zomers voorafje op het balkon. Ieder lekker z’n eigen ui.

Uienbloemen uit de oven

Nodig voor 4 personen als voorgerecht: • 4 grote witte uien (formaat tennisbal)

• 3 eieren

• 100 g panko (of grofgemalen broodkruim)

• 1 eetl pittig gerookt paprikapoeder (pimentón)

• 1 eetl ras-el-hanout

• 2 knoflooktenen Dipsaus:

• 2 eetl mayonaise

• 2 eetl yoghurt

• 1 eetl geraspte mierikswortel geraspt (vers of potje)

• 2 theel ketchup

•1 theel gedroogde oregano

• zout & peper uit de molen

Bereiding

Oven voorverwarmen op 200 °C. Snij een dun kapje van de bovenkant van de uien. Peuter de schil eraf, maar laat de wortelaanzet eraan, zodat hij niet uit elkaar valt. Leg ondersteboven neer. Snij rondom dat kontje met een scherp mes recht naar beneden, alsof u de ui in 12 partjes snijdt, die nog wel allemaal vast zitten aan de basis. Draai om en vouw voorzichtig open. Klop in een grote kom de eieren los met de uitgeperste knoflooktenen.

Meng in een tweede kom de panko met paprikapoeder, ras-el-hanout, zout en peper. Wentel de ui eerst voorzichtig maar grondig door het ei, daarna door de panko. Zet op een met bakpapier beklede bakplaat, friemel losgeschoten partjes er gewoon weer tussen. Bak ± 20-25 minuten in de oven, tot goudbruin en zacht.

Meng het dipsausje en serveer erbij.

Tip Kijk op Instagram eens naar Gakugakugakugakugaku1, een Japanner die het insnijden van groente tot grote kunst heeft verheven. Om te wenen, zo mooi.