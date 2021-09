Koken met seizoensgroente is vooral ook lekker

Met plezier lezen we elke week uw rubriek. Af en toe maken we uw gerechten, maar van het recept van bietenwraps werd ik wat verdrietig”, begon de e-mail van Anjet van Linge.

“Het is nu volop oogstseizoen, de verse groente knalt de grond uit, we krijgen het bijna niet verkocht. Hoe jammer dan dat uw recept een vacuümbietje en diepvrieserwtjes bevat.”

Ai, daar had ze een punt. Slapjes begon ik mezelf te ver­dedigen, dat een kookrubriek zoiets is als het tegelijkertijd in de lucht houden van vele Chinese bordjes in het circus: gevarieerd, hartig, zoet, niet te vaak vlees of vis, makkelijk verkrijgbare ingrediënten, met een leuke twist en dat alles ruim van tevoren in te leveren.

Toch bleef ik er maar aan denken, dus belde ik haar op.

Enthousiast vertelde Anjet hoe ze samen met haar man Marc de Groot dit jaar in een dorpje in Noord-Groningen de ecologische tuinderij Animaheert begon. “We willen groente telen van hier, voor de mensen van hier, en ze weer meenemen in het ritme van de seizoenen.” Het is nog kleinschalig, de verkoop gaat via abonnementen en op de markt. “Onze klanten kennen tuinbonen soms alleen maar uit een potje, en ze staan ervan te kijken dat je een kilo per persoon moet rekenen”, lacht ze. “Maar de week erna komen ze met grote ogen terug, o, maar dát was lekker!”

Seizoensgroente dus, mensen. Niet alleen voor de planeet, maar vooral voor het lekker.

Het is dat Den Andel niet bij mij in de buurt is, anders was ik meteen op de fiets gesprongen, want hun assortiment klinkt als een snoepwinkel: regenboogwortel, boterboontjes, sperziebonen, drie soorten bietjes, andijvie, snijbiet, melde, venkel, palmkool, selderij, nieuwe aardappeltjes, allerlei tuinkruiden en nog veel meer.

Ik kocht een bos peentjes bij mijn eigen groenteboer en maakte er deze vrolijke wortel­risotto mee. Het loof gooide ik niet weg, dat mocht in de pesto. En er ging ook nog een wuft vleugje sinaasappelrasp door, maar dat zal Anjet me hopelijk vergeven.

Wortelrisotto met loofpesto, voor 4 personen

• 1 bos bospeen (± 600 g wortel)

• 300 g risottorijst

• 1 liter groentebouillon

• 1 glas droge witte wijn (of Noilly Prat/vermout)

• 1 grote ui

• 1 knoflookteen

• 1 sinaasappel (alleen rasp)

• 30 g Parmezaanse kaas + extra

• 20 g gepelde pistachenootjes

• 75-100 ml olijfolie

• klontje boter

• zout & peper uit de molen

Tip Staat de pan bijna droog, maar is de rijst nog niet gaar (het kan per keer enorm verschillen)? Scheutje kokend water erbij.

Snij de wortels in plakjes, bewaar het loof. Blancheer in 4-5 minuten beetgaar in de kokende groentebouillon. Giet af en vang vooral de bouillon weer op. Doe de helft van de wortelplakjes erin en pureer glad met de staafmixer tot ruim een liter oranje vocht. Hou warm. Snipper de ui en knoflook. Verhit wat boter in een hapjespan en fruit ze 2 minuten. Schep 1 minuut de rijst erdoor. Blus af met de wijn. Giet alle oranje bouillon erbij en laat 15 minuten sudderen. Roer dan stevig en proef of de rijst gaar is. Zoniet, iets langer. Rasp de schil van de sinaasappel erboven fijn en schep de rest van de wortel erdoor.

Verwijder de taaie stelen van het wortelloof. Pureer alle toefjes ­samen met de pistachenootjes, parmezaan, zout en peper. Mix er zoveel olijfolie door als nodig is voor een smeuïge pesto. Verdeel de risotto over 4 borden, schep er een flinke lepel pesto op. Plus wat peper en nog wat extra parmezaan.