Koken met een app

Culinair schrijver Joke Boon heeft sinds haar vierde anosmie (geen reukvermogen) én een grote liefde voor koken, kleurrijk eten en peulvruchten.

Voor veel mensen is het een heikel punt: gezond eten en wat dat nu precies is. Ongezonde zaken zijn in de supermarkt vaak goedkoper dan gezonde. Ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) die zelfstandig wonen of voor zichzelf koken binnen een begeleid wonen project, is gezond eten niet altijd eenvoudig. “Veel cliënten zijn te zwaar en hebben diabetes of hoge bloeddruk”, vertelt Maarten, een begeleider die ik spreek.

Om zelfredzaamheid en gezonder eten te bevorderen is er een speciale kook-app (dekookapp.nl) ontwikkeld, een initiatief vanuit de Innovatie Impuls. Dat is een programma het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. Zijdelings ben ik bij deze kook-app betrokken. Momenteel wordt de app getest door twaalf cliënten en hun begeleiders van zorgorganisaties Amerpoort en Reinaerde.

In de app worden ingrediënten en keukengerei duidelijk in beeld gebracht. De boodschappenlijstjes zijn eenvoudig te vermeerderen door het aantal personen in te tikken. Ook varieert de moeilijkheidsgraad, aangegeven met één tot drie koksmutsjes. Naar de stapsgewijze uitleg kan ook worden geluisterd. Denk aan de stem en dictie van een tomtom.

Omdat ik wilde zien hoe de app in de praktijk werkt, ging ik tweemaal koken met cliënten die de app gebruiken. De eerste keer was met Leo en Greet, een echtpaar dat sinds 3 jaar woont in een project voor begeleid wonen. Voordien aten zij voornamelijk magnetronmaaltijden. Over hoe het koken met Leo en Greet en een week later met Hanneke ging, vertel ik volgende week.

Met Leo en Greet kookte ik pasta met courgette via de app. Vandaag deel ik het recept in een aangepaste vegan versie met u.

Pasta met courgette, 4 personen

• 240 gram volkoren pasta

• 2 x 2 volle eetlepels vegan pesto (zelfgemaakt of gekocht)

• 300 gram vegan gehakt (niet de rulle versie!)

• 4 eetlepels olijfolie

• 4 uien, gesnipperd

• 4 teentjes knoflook, geperst

• 2 courgettes, in kleine blokjes

• 2 blikken tomaatblokjes à 400 gram

• 150 gram geraspte vegan kaas

• peper en zout

Bereiding

Kook de pasta volgens de instructies op de verpakking, kook 2 minuten korter dan aangegeven. Giet af, spoel met koud water, laat uitlekken en zet apart.

Meng 2 eetlepels pesto en peper door het vegan gehakt. Maak er kleine (soep)balletjes van. Verhit 2 eetlepels olie in een ruime koekenpan of hapjespan (alles gaat straks samen in deze pan). Bak de balletjes in 5 minuten rondom bruin, haal ze daarna uit de pan en zet even apart.

Verhit nog 2 eetlepels olie in de pan, fruit ui en knoflook 3-5 minuten aan. Voeg de courgette toe, bak al omscheppend 2 minuten mee. Voeg de tomatenblokjes, de andere 2 eetlepels pesto en de voorgekookte pasta toe, laat 5 minuten pruttelen. Doe de gehaktballetjes erbij en laat nog eens 4 minuten zachtjes doorwarmen. Maak op smaak met peper en zout. Schep op en bestrooi met de kaas.