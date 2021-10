Koekjes met sjieke Marcona-amandelen

Kookboekenschrijver Bas Robben kookt graag met kennis en heeft soms heimwee naar Drenthe en Taiwan.

Voor mijn dertigste verjaardag vorige december schonken mijn moeder en partner mij een Kitchenaid keukenmachine. Dat is zo’n handig en tegelijk onhandig ding dat in elke bordkartonnen televisiekeuken op de achtergrond prijkt en soms naar de voorgrond verschuift wanneer de tv-kok iets van een cheesecakemengsel of browniebeslag in elkaar draait. Ik zwoer er elke week mee aan de bak te gaan en dat hield ik lang vol. Maar met een huishouden van twee en een sociale kring die weinig groter is, word je van al die kardemombrioche en in olijfolie verzopen foccacia niet enkel gelukkig, maar gaat de broek vooral wat strakker zitten. Een mens kan geen vijftien zoete broodjes met walnoten eten terwijl Hugo de Midlifeschoen de sportschool dichthoudt. Daar kwam ik te laat achter.

Nu blader ik met weemoed terug door het bakboek dat mijn verzotheid op bloem, boter, basterdsuiker aanwakkerde: Banketbakker van Claire Saffitz. Ik heb zelden een boek gelezen waarin de recepten zo gedetailleerd zijn neergepend als deze en bijna nooit proefde ik deze desserts, die minstens zo gebalanceerd van smaak zijn als iets uit de hoge hoed van Ottolenghi. Als u iemand kent die ook zo’n keukenkolos voor het mengen van deeg heeft staan, schenk hem dan dit boek. De coronakilo’s zijn er bij mij inmiddels af, dus ik start ook weer voorzichtig met het bestuiven van het aanrecht. Te beginnen met deze koekjes van chique marcona-amandelen. Die koopt u bij de notenboer.

Ingrediënten

•120 gram marcona-amandelen + 24 hele ter versiering

•200 gram amandelspijs, grof verkruimeld

•50 gram suiker

•1 theelepel vanille-extract

•2 eieren

•spuitzak, bakpapier, kwastje

Bereiding

Verwarm de oven voor op 2000 Celsius (1800 Celsius hetelucht). Leg een stuk bakpapier op een bakplaat met opstaande rand.

Pulseer in een keukenmachine of het hakbakje van de staafmixer 120 gram van de amandelen grof. Voeg de amandelspijs, suiker, het vanille-extract, 1 heel ei en 1 eiwit toe (doe de dooier in een kleine kom) en laat de keukenmachine met lange pulsen draaien tot je een glad deeg hebt. Klop de eidooier los met 2 theelepels water.

Schep het deeg in een spuitzak en knip een opening van 2,5 cm. Spuit het deeg op de beklede bakplaat in 24 cirkels van 4 cm op 4 cm afstand van elkaar. Bestrijk het oppervlak van elk koekje met een dun laagje eistrijksel en duw een hele amandel in elk koekje.

Bak de koekjes 10 tot 12 minuten in het midden van de oven tot ze goudbruin zijn. Laat ze volledig afkoelen op de bakplaat.