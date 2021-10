Knappe thee-eitjes uit Taiwan

Kookboekenschrijver Bas Robben kookt graag met kennis en heeft soms heimwee naar Drenthe en Taiwan.

Het aanhoudende spierballenvertoon van de Chinezen tegenover de Taiwanezen de afgelopen weken is niets nieuws, maar wel van steeds dreigender aard. Wellicht weet u nog weinig over het ­eiland ten oosten van China en wellicht nog minder over wat ze daar tussen hun stokjes klemmen. Vooral de hoofdstad Taipei is een neon-verlicht labyrinth gevuld met Japanse izakaya’s, generaties oude biefnoedelsoepspeciaalzaakjes, Koreaanse barbecues, en tientallen eetmarkten die pas openen zodra de zon zakt en de rolluiken omhoog gaan. Dat, en het feit dat mijn partner geboren en getogen is aan de oostelijke kust, maakt dat ik er vaak kom en heftige heimwee heb.

Een gemiddeld appartement in de hoofdstad heeft geen grote keuken, en omdat eten op de markt spotgoedkoop is – minder dan vijf euro voor een royaal maal – neemt niemand de moeite om thuis de vlam onder de wok aan te wakkeren. En doordat de vraag naar eten zo groot is, worden de Taiwanezen enorm verwend. De straatkoks moeten hun razende best doen om ofwel het beste, ofwel iets unieks te serveren. Toch haal ik een van mijn lievelingssnacks bij de landelijke grootgrutter.

Bij gemakswinkel 7-Eleven (24 uur per dag geopend, op elke straathoek, echt waar) staat altijd een hete pan thee-eieren te stomen. In een koffiebruine bouillon van sojasaus, thee en specerijen dobberen eieren met lichte barstjes erin. Door die barsten trekken de smaken van steranijs, thee, zwarte peper erin en bezorgen ze het gepelde ei een marmeren patroon. Die eitjes zijn gelukkig voor mijn partner en mij ook thuis vrij eenvoudig te maken. Maak ze als snack om eens te proberen, of serveer ze bij een bord gebakken rijst.

Ingrediënten

• 10 eieren

• 100 ml sojasaus (donker of licht)

• 1 theelepel zout

• 2 eetlepels losse zwarte thee (of gebruik 4 zakjes thee)

• 2 steranijs

• 1 stokje kaneel

• 1 eetlepel zwarte peperkorrels

• 2 eetlepels vijfkruidenpoeder (ook verkocht als five spice)

Bereiding

Breng een grote pan met water en het deksel erop aan de kook. Zet het vuur iets lager en laat voorzichtig de eieren in het kokende water zakken. Kook de eieren 5 minuten. Giet daarna de eieren af en spoel ze koud onder de kraan. Laat ze zover afkoelen dat je ze vast kunt pakken.

Maak intussen de bouillon door alle overige ingrediënten samen met 1 liter water in een kleinere kookpan te doen en deze op laag vuur te verwarmen. De bouillon mag dampen, maar hoeft niet te koken.

Leg een ei op je snijplank en druk er lichtjes op zodat de eierschaal een beetje breekt. Rol het ei wat rond zo het helemaal rondom van barstjes is voorzien. Herhaal dit met de rest van de eieren en leg ze in de bouillon. Laat ze minimaal een uur de smaken opnemen, maar het is nog lekkerder wanneer je eieren daarna laat afkoelen in de bouillon en een nachtje in de pan in de koelkast bewaart. Eet ze warm op.