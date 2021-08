Kikkererwtenstamppotje

Culinair historica Charlotte Kleyn onderzoekt de verhalen achter ons eten en werkt ze graag uit in haar keuken.

In het dorp van mijn vakantieadres in de noordelijke Bourgogne telen een boer en boerin sinds een paar jaar biologische linzen en kikkererwten. De linzen zijn dezelfde soort als de beroemde exemplaren uit Le Puy, die een beschermde herkomst hebben (appellation d’origine contrôlée). Omdat ze die naam niet mogen dragen, zijn ze wel een stuk goedkoper. Ik sla dus elk jaar groots in. Nu kwam ik echter van een koude kermis thuis.

Linzen groeiden in het gebied de afgelopen zomers als kool, want ze willen veel warmte en droogte – begrijpelijk – maar dit jaar voelen zich ellendig. Het was in de Bourgogne namelijk net zo’n nepzomer geweest als in Nederland. Grijs, fris, nat. Jammer voor vakantiegangers, een drama voor de boeren.

De tarwe lag platgeslagen door de regen op de velden en ook de linzenoogst zou dit jaar slecht zijn, vertelde de boerin. De kikkererwten hadden het ook al moeilijk: alle planten waren aangetast door een ziekte. Ik kon nog slechts één zakje linzen meekrijgen, maar gelukkig wel een aantal zakken van de overvloedige kikkererwtenoogst van vorig jaar. Mooie kleintjes zijn het, lekker in soep en humus. En in dit Frans-geïnspireerde zomerstamppotje. En nu maar hopen op een beter peulvruchtenseizoen volgend jaar.

Ingrediënten voor 4 personen

• 400 gram gedroogde kikkererwten, of 800 gram uit blik

• 4 eetlepels olijfolie

• 2 uien, in halve ringen

• 3 knoflooktenen, in plakjes

• 3 paprika’s, in reepjes

• 200 gram kleine tomaten, in stukjes

• 1 takje verse tijm of wat gedroogde

• 100 gram paarse of (liefst van die gerimpelde) zwarte olijven

• zwarte peper

• 25 gram pijnboompitten

• 4 eetlepels lekkere olijfolie

Bereiding

Zet de gedroogde kikkererwten de avond tevoren onder ruim water. Kook ze de volgende dag tot ze zacht zijn in gezouten water; de tijd is afhankelijk van de kikkererwt, maar een half uur zal het zeker wel duren. Draai het vuur uit en laat afkoelen in het vocht.

Verwarm ondertussen 3 eetlepels olijfolie in een grote koekenpan en bak de ui op middelhoog vuur tot glazig. Voeg de knoflook en paprika’s toe en bak een paar minuten al omscheppend, draai dan het vuur laag, voeg de tomaten en tijm toe en smoor onder een deksel tot alles zacht is, in zo’n 20 minuten. Meng er de olijven door en breng op smaak met zout en zwarte peper.

Verwarm 1 eetlepel olijfolie in een kleine koekenpan en bak er de pijnboompitten in tot goudbruin (blijf erbij, want ze verbranden voor je het weet). Zet opzij.

Giet de kikkererwten af en bewaar het kookvocht. Warm ze zachtjes op met een eetlepel van het kookvocht. Voeg de lekkere olijfolie en zwarte peper toe en stamp tot grove puree met een stamppotstamper. Voeg meer kookvocht toe als de boel te droog wordt en proef of het zout genoeg is. Verdeel de stamppot over 4 borden, leg op elk bord wat groente en bestrooi met de pijnboompitten.