Kikkererwten-spinaziepannenkoek gevuld met romige paddenstoelen

Culinair schrijver Joke Boon heeft sinds haar vierde anosmie (geen reukvermogen) én een grote liefde voor koken, kleurrijk eten en peulvruchten.

Van Cees – mijn krantenbaas – mag ik mij per keer in maximaal 450 woorden tot u richten. Normaal lukt me dat redelijk. Maar nu met Boons stressvrije kerstaanloop kwam ik een beetje in de knel. Het hoofdgerecht van vandaag wordt begeleid door twee bijgerechten. Maar dat levert teveel tekst voor één bijdrage. Daarom verzon ik twee bijgerechten die passen bij alle kersthoofdgerechten die u de komende weken van me krijgt. Van die bijgerechten krijgt u volgende week het recept.

Vandaag maken we een kleurrijk en feestelijk vegan gerecht: een heerlijke kikkererwten-spinaziepannenkoek gevuld met een romige paddenstoelensaus. Afhankelijk van uw budget en wat de groenteafdeling of -boer in huis heeft gebruikt u champignons of andere wat luxere paddenstoelsoorten óf een mengsel daarvan. Als het gewicht van de paddenstoelen maar overeenkomt. Het beslag kunt u ’s morgens of ’s middags al maken, de paddenstoelensaus zelfs een dag eerder. Dan hoeft u die slechts op te warmen terwijl u ondertussen de pannenkoeken bakt.

Ingrediënten voor 4 personen

• 175 gram kikkererwtenmeel

• ½ theelepel zout

• 1 theelepel gemalen kurkuma

• ½ theelepel versgemalen peper

• 1 eetlepel olie + om te bakken

• 50 gram verse spinazie, fijngehakt

Voor de romige paddenstoelensaus

• 2 eetlepels olie

• 1 ui, fijngehakt

• 1 teen knoflook, gehakt

• 450 gram paddenstoelen naar keus, in stukjes

• 1 eetlepel tomatenpuree

• mespunt (of meer naar smaak) sambal oelek

• ½ theelepel gemalen komijn

• zout en peper

• 1 eetlepel bloem

• 200 milliliter (pakje) dikke, romige kokosmelk

• 1 eetlepel gehakte peterselie

Bereiding

Doe het kikkererwtenmeel, zout, kurkuma en peper in een kom. Schenk er al roerend 375 ml handwarm water bij. Roer er een eetlepel olie en de gehakte spinazie door. Laat het beslag afgedekt, minstens een uur op het aanrecht rusten (langer mag ook). Verhit olie in een koekenpan en roer het beslag goed door. Bak (afhankelijk van het formaat van de koekenpan) vier tot zes pannenkoeken, aan beide kanten bruin en gaar.

Voor de paddenstoelensaus verhit u de olie in een ruime koekenpan. Fruit ui en knoflook 5 minuten omscheppend. Voeg de paddenstoelen toe. Bak omscheppend 3 minuten, tot ze kleuren en iets zijn geslonken. Voeg tomatenpuree, sambal, komijn, ½ tl zout en de bloem toe. Bak omscheppend 1 minuut mee. Voeg de kokosmelk toe, roer goed door en laat 2 minuten op hoog vuur binden tot een romige, dikke saus. Maak op smaak met peper, en roer de peterselie erdoor.

Leg een kikkererwten-spinaziepannenkoek op een bord, schep royaal paddenstoelensaus op een helft en klap de pannenkoek dubbel. Óf u legt alle gevulde pannenkoeken op een serveerschaal die u op tafel zet en schept aan tafel op.

De bijgerechten: gemasseerde rodekool en zwarte oogbonensalade serveert u ernaast.