Kaneelrijst met linzen en gebakken uien

Culinair historica Charlotte Kleyn onderzoekt de verhalen achter ons eten en werkt ze graag uit in haar keuken.

Kaneel gaat in heel veel Nederlands gebak en toetjes, en gemalen kaneel is naast zwarte peper waarschijnlijk het meest voorkomende specerijenpotje bij mensen thuis. Doodgewoon, dus. Hoe anders was dat eeuwen geleden, toen in Europa allerlei mythes de ronde deden over de oorsprong van de exotische en gewilde specerij.

Zo dacht de Griekse schrijver Herodotus (ca. 485 - ca. 425 v.Chr.) dat grote ‘kaneelvogels’ (cinnamologus, cinomolgus of cynnamolgus) de stokjes uit onbekende oorden haalden en er in Arabië nesten van bouwden, hoog in de bomen zodat de mens er niet bij kon. Handelaren moesten grote stukken vlees onder de boom leggen, die de vogels oppakten en meenamen naar hun nest, dat door het gewicht op de grond viel en waardoor de kaneel voor het oprapen lag – vandaar ook de hoge prijs van kaneel. Onzin, schreef de Romeinse Plinius een paar eeuwen later, dat verhaal was bedacht door Arabieren om de prijs op te voeren. Toch was het vogelverhaal nog niet verdwenen: de kaneelvogel kwam later nog vaak voor in teksten en afbeeldingen. En middeleeuwse bronnen vermeldden dat feniksen hun nesten van kaneelstokken maakten. Toen begin 16e eeuw de Portugezen in Sri Lanka arriveerden en ze de kaneelboom zelf konden aanschouwen, verdwenen de Europese vogelmythes – en begonnen de oorlogen om het kaneelmonopolie.

De meeste ‘kaneel’ die je tegenwoordig in de winkel vindt is eigenlijk cassia, een goedkoper alternatief. Zoek eens naar echte kaneelstokjes – bij veel Turkse winkels kun je kiezen tussen cassia of Ceylon-kaneel, online kopen kan ook – en vergelijk beide soorten dan. Ik vond de Ceylon sterk naar ouderwetse kaneelstokken van de kermis ruiken, scherper en intenser. Ga er vervolgens mee koken, in koekjes, taart, pap of stoofpeertjes, of juist in hartige gerechten, zoals deze Libanese rijst met vermicelli en gebakken uien. Lekker als bijgerecht bij van alles. Of wacht tot volgende week, dan geef ik een recept voor knapperige bloemkool uit de oven, een fantastische begeleider van deze kaneelrijst.

Ingrediënten voor 4 personen

• 50 gram ongekookt groene linzen (of 100 gram uit blik)

• 5 eetlepels olijfolie

• 4 uien, in dunne ringen

• 250 gram basmatirijst

• 1 kaneelstokje

• 30 gram witte amandelen, grofgehakt

• 20 gram pijnboompitten

• zwarte peper

• 2 eetlepels zachte roomboter

Bereiding

Kook de linzen gaar in water en laat ze uitlekken. Gebruikt u linzen uit blik? Spoel die dan af onder de kraan en laat uitlekken. Verwarm 2 eetlepels olijfolie in een braad- of hapjespan en bak er de uien op middelhoog vuur in tot ze gaar en lichtbruin zijn, dat duurt wel zo’n 20 minuten. Schep regelmatig om. Haal uit de pan en leg apart op een bord.

Doe ondertussen de rijst in een zeef en spoel goed af onder een stromende kraan. Laat uitlekken. Doe 1 eetlepel olijfolie met de gewassen rijst in de pan en bak al omscheppend 1 minuut. Doe de kaneel, een snuf zout en 375 milliliter water in de pan. Breng aan de kook en zet dan het vuur laag. Laat afgedekt 15 à 20 minuten op laag vuur pruttelen tot de rijst gaar is, laat vervolgens de pan nog 10 minuten afgedekt staan.

Verwarm ondertussen 2 eetlepels olijfolie in een kleine koekenpan en bak er de pijnboompitten en amandelen in tot ze goudbruin zijn (let op verbranden!). Schep uit de pan en laat uitlekken op keukenpapier.

Roer de rijst los met een vork, schep er linzen en de boter door en proef of er meer zout bij moet. Draai er wat zwarte peper over. Serveer de kaneelrijst met de uien, pijnboompitten en amandelen bovenop.