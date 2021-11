IJs als troostvoer, voor deze keer mag het

Janine kookt mediterraan, zus en cardioloog Annemieke controleert of alles door de gezondheidsbeugel kan.

Het is vandaag een bijzondere dag. Janines dochter, die zij en heur wederhelft zo’n twintig jaar geleden uit China haalden, gaat op zichzelf wonen. Toen een peuter van een jaar, nu bijna eenentwintig. Zowel Annemieke als Janine was al vóór haar achttiende het huis uit, dus zo vroeg neemt dochterlief niet de kuierlatten. Maar Janine dacht: ze is op iets latere leeftijd naar Nederland gekomen, dus kan ze ook wel wat langer thuis blijven wonen, hè.

Geintje, die dingen hebben hun eigen dynamiek, dan wel veel te maken met kosten en beschikbaarheid van woonruimte in de Randstad. Ironisch verhuizen Janine en manlief binnenkort – vanuit een gerieflijk maar voor drie thuiswerkende volwassenen en een grote hond niet extreem ruim appartement – naar een nieuw huis waar plek genoeg voor hun dochter is. Van haar ouders had haar buitenhuiselijke escapade echt nog niet gehoeven, maar ja, er kwam opeens een pracht van een kamerkans voorbij. Grijpen dan maar! Nu is het natuurlijk ook gezond dat een kind (wat zeggen we: een jonge vrouw) uit huis gaat. ‘Een laatste stap op weg naar volwassenheid’, zoals ze zelf niet zonder gevoel voor drama zegt. Raadt u maar welke studie ze doet. Zucht.

Bijna al onze gerechten zijn ook gezond. Dat vinden we ook niet altijd even leuk. Dus u snapt wel: moeders zit vanavond sniffend met dikke sokken aan op de bank alle Bridget Jones-films te kijken, onderwijl een hele bak ijs-met-drank leegetend. Uiteraard wel zelfgemaakt ijs, met weinig suiker. Dat het desondanks een hoogcalorisch geval is, maakt voor vandaag geen barst uit. En het is dat ze dus nog even in een flat zit, maar anders zou ze zeker keihard meezingen!

Ingrediënten

• 100 milliliter melk

• 1 vanillestokje

• 4 eierdooiers

• 50 gram gele rozijnen

• flinke scheut rum

• 30 gram suiker

• 100 milliliter ricotta

Bereiding

Breng de melk aan de kook met het opengesneden vanillestokje. Laat de melk afkoelen. Vis het vanillestokje uit de melk, schraap het goed leeg en roer de zaadjes door de melk. Breng de rozijnen met de rum even tegen de kook en zet het vuur meteen weer uit. Laat ook afkoelen.

Scheid de eiwitten van de dooiers. De eiwitten kunt u invriezen, trouwens. Of u maakt er heerlijke financiers van, Franse cakejes. Die maken we binnenkort. Terug naar het ijs. Klop de eidooiers met de suiker. Gebruik daarvoor als het kan een elektrische mixer, dat scheelt een blessure. Zet ondertussen een pan water op het vuur tot het kookt. Plaats de kom met de eieren boven het vuur, om zo, au bain-marie, door te kloppen. Voeg scheutsgewijs de melk toe. Zo krijgt u een soort van vla.

Laat die een beetje afkoelen. Doe de ricotta in een andere kom en roer er steeds een beetje van de eiervla door zodat het een mooi homogeen mengsel wordt. Schep daar vervolgens de rozijnen door (zonder de achtergebleven rum, drink die maar op, dat mag op een dag als deze).

Nu kan het mengsel in een ijsmachine. Janine heeft er een van een heel inferieur – lees: voordelig – merk die nog niet eens is uitgepakt. Als vanzelf zijn we vandaag solidair met al degenen die geen ijsmachine hebben. Dat maakt niks uit voor dit recept. Wel moet u bij tijd en wijle de ijskristallen losroeren. Zet het ijs-in-wording dus in de diepvries en probeer het ieder uur even om te scheppen. Na een uur of vier is het ijs klaar. Zorg dat u een en ander goed plant, zodat het troostvoer tijdig beschikbaar is. Haal het een kwartier van tevoren uit de diepvries en roer het nog even goed door.