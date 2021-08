Halleluja voor flageolets

Bartje bidt niet voor bruine bonen. Weet ik zelfs, ook al is hij van ver voor mijn tijd. Nou ja, niet echt natuurlijk. Bartje is een fictief Drents jongetje, beroemd geworden door de boeken van Anne de Vries maar vooral door de televisieserie uit begin jaren zeventig. Ik zie het zo voor me: moeder heeft een pan bonen stukgekookt en op borden geschept, vader wil met z’n allen bidden voor het eten, maar Bartje kijkt verbijsterd naar die onappetijtelijke bruine berg op zijn bord en verdomt het. Zijn ‘Ik bid niet veur brune bonen’ is een gevleugelde uitspraak geworden, iconisch voor de kleine rebel die het vertikt om zich nog langer te schikken in zijn lot.

Bidden voor het eten deden wij vroeger thuis ook, tot er wat mij betreft de klad in kwam. In dat hele geloof trouwens. In de kerk werden mijn broertje en ik zoet gehouden met stripboeken. Geen Donald Duck, haast ik mij eraan toe te voegen, maar toepasselijk verantwoord spul, over Jezus en consorten. Maar het was onmiskenbaar het begin van het einde. Op een dag wilde ik echt niet meer mee naar de kerk, ze konden op hun hoofd gaan staan. Bidden voor het eten idem dito. Dus ik snap Bartje wel.

Zelf ben ik trouwens ook geen onverdeeld fan van bruine bonen. Ze zijn zo, tja, zo bruin? Saai? Degelijk? Braaf? Mijn moeder beweert bij hoog en laag dat ik als kind dol was op bruinebonensoep. Daar kan ik me helemaal niets van herinneren, en sterker nog, niks bij voorstellen.

Bruine bonen in soepvorm? Brr.

Nee, dan flageolets: zachte groene boontjes waar ik helemaal verslaafd aan ben. Verfijnd van smaak, heel wat anders dan die boerse bruine bonen, en veel subtieler dan witte bonen. Vrij klein en ovaal, en kennelijk uitsluitend in blik verkrijgbaar, want ik ben ze nog nooit vers tegengekomen. Die blikken zijn standaardrepertoire in Frankrijk, waar het culinaire gras zoals bekend altijd groener is, maar laatst kwam ik zowaar ook een blikje tegen in een Nederlandse supermarkt, met ‘groene kidneybonen’ erop. Hallelluja. Ze mochten meteen door de sla.

Beeld Karin Luiten

Zomerse bonensalade • 1 groot blik (of twee kleintjes) flageolets (totaal ± 250 g)

• 250 g haricots verts

• 100 g zeekraal

• 50 g cashewnoten

• 1 bosje radijs Vinaigrette: • 1 eetl dijonmosterd

• 2 eetl wittewijnazijn

• 5 eetl olijfolie

• 1 grote sjalot

• handje platte peterselie

• zout & peper uit de molen

Bereiding

Vinaigrette: Klop mosterd, peper, zout en azijn in een grote kom door elkaar. Giet al kloppend de olijfolie erbij tot een dikke saus. Snipper de sjalot fijn, hak de peterselie en meng erdoor. Proef!

Salade: Blancheer de in tweeën of drieën gesneden haricots verts 4-5 minuten beetgaar in kokend water met zout. Doe de zeekraal in een zeef en giet de bonen erin af, zo krijgt de zeekraal ook net een tikkie garing, dat is genoeg. Meng allebei meteen door de vinaigrette. Spoel de flageolets af en laat uitlekken. Snij de radijsjes in plakjes of kwartjes en schep ook erdoor. Proef op zout en peper. Rooster de cashewnoten in een droge koekenpan met een drupje olie al omscheppend goudbruin. Laat afkoelen en strooi over de salade.

Tip

Variatie: knoflook door de saus. Dille, dragon of bieslook in plaats van peterselie. Pistachenootjes of amandelen in plaats van cashewnoten.