Groente voor bij de pasta

Culinair historica Charlotte Kleyn onderzoekt de verhalen achter ons eten en werkt ze graag uit in haar keuken.

‘Het leven is een combinatie van magie en pasta, aldus regisseur Federico Fellini. En actrice Sophia Loren zei graag: ‘Alles wat je ziet, heb ik te danken aan spaghetti’. Daar kan ik me helemaal in vinden: ik zou met gemak elke dag pasta kunnen eten.

Wie mijn rubriek vaak leest weet ik dat heel regelmatig pastarecepten opschrijf – en dan probeer ik me nog in te houden. Mijn pasta maak ik op z’n Italiaans: al dente, zout genoeg en niet overladen met saus, zodat je de structuur van de pasta nog proeft. Maar, zo vroeg een lezer laatst, hoe zorg je dan dat er genoeg groente in zit?

Het antwoord is eenvoudig. Probeer niet alles ín de pasta te proppen, maar serveer er een groentegerecht bij, of voor, of na. Zo heb ik het ook tijdens mijn twee weken vakantie in Noord-Italië gedaan. We deelden met z’n tweeën vaak een pasta en bestelden er nog twee groentegerechten bij (die staan bij de contorni, of antipasti).

In Bologna resulteerde dat bijvoorbeeld in tagliatelle al ragù, gebakken cichorei en gegrilde aubergine. De volgende avond proefden we lasagne, peperonata (gesmoorde paprika’s) en een bordje gebakken ui en tomaat. In Verona namen we naast fantastische tagliatelle met eekhoorntjesbrood een portie gemarineerde artisjokken en wat gegrilde courgettes. Enzovoort, en zo verder. Dat kan thuis net zo goed. Ik geef meteen drie recepten, dan kunt u even voort.

Ingrediënten voor 4 personen

Gebakken andijvie

• 500 gram andijvie (of als u het kunt vinden, cichorei!), gewassen en in reepjes

• 5 eetlepels olijfolie

• 2 knoflooktenen, in plakjes

• 1 peperoncino, fijngesneden, of een snufje chilivlokken

Peperonata

• 2 eetlepels olijfolie

• 1 ui, in ringen

• 2 knoflooktenen, in plakjes

• 4 paprika’s (in alle kleuren), in dunne reepjes

• 200 gram tomaten uit blik

Venkel uit de oven

• 500 gram venkelknollen

• 2 eetlepels olijfolie

• zwarte peper

Bereiding

Andijvie: Kook de andijvie in gezouten water 5 minuten. Laat uitlekken in een zeef en knijp goed uit. Verwarm 3 eetlepels olijfolie in een koekenpan en bak de knoflook zachtjes tot hij geurt. Voeg de chili en andijvie toe en bak al omscheppend 3 minuten. Breng op smaak met zout en 2 eetlepels olijfolie.

Peperonata: Verwarm de olijfolie in een hapjespan en bak de ui 5 minuten op middelhoog vuur. Voeg de knoflook en paprika’s toe en smoor 10 minuten onder een deksel. Doe de tomaat erbij en laat afgedekt nog 20 minuten pruttelen. Breng op smaak met zout en eventueel wat zwarte peper of chilivlokken.

Venkel: Verwarm de oven voor op 200 graden. Verwijder de stelen en het kontje van de venkel, snijd de knol in de lengte in dunne plakken van ongeveer 1 centimeter. Spreid uit over een met bakpapier beklede bakplaat, besprenkel met zout en de olijfolie en bak 20 minuten in de oven tot de venkel zacht is en de randjes beginnen te bruinen. Draai er voor het serveren zwarte peper over.