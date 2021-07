Geroosterde-paprika-tomatensoep

Janine kookt mediterraan, zus en cardioloog Annemieke controleert of alles door de gezondheidsbeugel kan.

In onze allereerste bijdrage aan deze krant schreven we al dat wij bijna elke week minimaal één keer een soepje nuttigen. Dat doen we meestal op maandag. In het weekend laten we de teugels vieren qua strengheid en genieten we van de lekkere dingen des levens. De dag erna brengen we de boel weer in balans.

Maar ja, dan heb je een gezin. Met opgroeiende kinderen. En/of, zoals Janine, een gespierde man van welhaast twee meter. Die hebben iets meer vulling nodig. Bonen, bijvoorbeeld. Nu is diezelfde man geen fan van bonen. Terwijl peulvruchten toch een van de pijlers van het mediterrane dieet zijn, tjokvol eiwitten, reuzeveel vezels en ook nog eens vitaminen en mineralen.

Maar wat leerden wij van Trouw-collega Joke van de dinsdag? Verstoppen die dingen, in fijngemalen vorm, in dit geval in de soep. Ook bijzonder handig om kinderen die niet van bonen houden te foppen (tomaten gaan er over het algemeen grif in). De chorizo, halloumi en/of cashewnoten in het recept kunnen naar believen al dan niet worden toegevoegd; veganist, vegetariër, carnivoor of grote eter, voor elk wat wils.

Ingrediënten voor vier personen

• 4 rode paprika’s (ca. 700 gram)

• 1 kilo tomaten

• 2 uien

• 4 knoflooktenen

• 1 blik witte bonen (uitlekgewicht 225 g)

• 100 gram chorizo en/of

• 100 gram halloumi en/of

• 100 gram cashewnoten

• scheutje witte wijn of vermout

• 350-500 ml water (of bouillon)

• zout, peper en gerookte-paprikapoeder

Bereiding

Verhit de oven tot 200 C. Leg de paprika’s in de oven. Omwikkel de uien met aluminiumfolie, evenals de knoflooktenen (stop ze maar gewoon bij elkaar, anders hebt u zo veel folie nodig). Leg ze op een bakplaat of in een ovenschaal. Was de tomaten, snij ze doormidden en leg ze met de snijkant naar boven ook op de plaat of in de schaal. Wanneer de paprika’s een beetje geblakerd zijn, na een minuut of 20, haalt u ze eruit. Doe ze in een pan met het deksel erop en laat ze afkoelen. Laat de tomaten, de uien en de knoflook nog minstens een uur in de oven staan. Zet eventueel de temperatuur iets terg.

Nadat de paprika’s zijn afgekoeld kunt u de schil eraf halen en de zaadlijsten verwijderen. Doe ze in een kom samen met de tomaten, de ontschilde uien en uitgeknepen knoflook. Schraap vooral de bakplaat goed uit en doe de sappen bij de rest. Spoel de bonen af en voeg ze eraan toe. Vermeng dit alles met de staafmixer tot een dikke brij.

Voor de vleeseters: snij de chorizo in schijfjes en bak die in een ruime koekenpan; er gaat zo de rest bij. Hebt u nog wijn openstaan, dan is dit het moment om een scheut daarvan bij het gerecht te doen. Doe het groentemengsel erbij en verdun met het water. Bouillon is natuurlijk ook erg lekker, maar we houden het graag simpel. Breng op smaak met zout, peper en vooral: gerookte-paprikapoeder!

En ook zalig eroverheen is gebakken halloumi: snij de kaas in plakjes en bak ze krokant. En voor een veganversie bakt u de cashewnoten.