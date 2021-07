Elke week plaatst Trouw een recept dat door een lezer naar recepten@trouw.nl is gestuurd. Deze week een recept van Maarten van Thiel uit Zuidhorn.

Ooit kwam ik in Zuid-West Spanje in een alleraardigst stadje, Albuquerque. Wat een rust. Zo weggelopen uit een van Cela’s reisboeken. De burgemeester liep er dan ook met een sjerp om zijn buik. Alleen de gek ontbrak. “Ben jij de gek uit Santa Marina?” ”Nee meneer de burgemeester; ik ben die van een paar dorpen verder.” “Dan is het goed.”

Ik bestelde er iets te eten wat ik niet kende. Gazpacho manchego. Nou houd ik niet zo van gazpacho. Geef mij midden in de zomer maar knoflooksoep met komijn, rauw ei, flink olijfolie en van dat brood met van die uiterst kleine gaatjes erin. Je ziet dat brood soms ook op Nederlandse 17e-eeuwse stillevens. Maar goed. Gazpacho manchego, want bij navraag bleek het geen gazpacho te zijn en zelfs geen soep. Het kwam uit La Mancha, Centraal Spanje, het land van Don Quichote, maar dat aten ze daar ook. Zelden at ik iets lekkerders. Het leek het meest op ravioli in tomatensaus waarbij de in dit geval grof gesneden vulling uit de ravioli gevallen was. Zoiets.

Jaren later woonde ik in een dorpje in Zuidoost-Spanje, met zo’n minuscuul winkeltje vol kleine, oude, in het zwart geklede, kwetterende vrouwtjes. ‘Levensmiddelen en Koloniale Waren Het Paradijs’ heette dat winkeltje van zo’n drie vierkante meter dozen en kratten. Ik kijk rond en zie zakjes met daarop ‘Tortas’ en een recept. Tortas: koeken. Je moest vlees en/of vis en/of slakken aanbakken met uien en knoflook, tomaten erbij, dunne saus van maken, en als dat vlees, of wat het dan ook was, gaar was dan moesten die tortas erbij. Die binden dan de saus. Ik maak het thuis klaar en wat blijkt: gazpacho manchego. En die tortas, dat waren gewoon stukjes matze-brood.

Ingrediënten voor vier personen

• 4 kipdijfilets (en/of geweekte gekookte zoutevis en/of gekookte slakken)

• gele olijfolie

• een gele ui

• knoflook naar smaak

• 1 doosje trostomaten

• 1 blikje tomatenpuree

• 1 waterglas droge rode wijn

• groene kruiden (oregano en/of basilicum en/of tijm en/of rozemarijn)

• matze (supermarkt, Hollandia. Matze dus; niet matze-crackers)

Bereiding

Bak in olijfolie de kipdijfilets mooi rondom bruin. Haal ze uit de pan, koel ze, en trek de filets in stukjes.

Maak de tomatensaus. Bak in de olijfolie de ui, knoflook, en daarna de in vieren gesneden tomaten mee. Laat wat pruttelen, schep om en weer even pruttelen. Voeg de tomatenpuree toe, schep om en laat weer even pruttelen. Doe de rode wijn erbij en wat groene kruiden, laat pruttelen, en prak eventuele losse stukjes fijn. Zorg dat de saus vrij dun blijft; voeg indien nodig water toe en een heel of half kippenbouillonblokje. Proef op peper, zout en suiker.

Stoof er de kip in gaar (of voeg de zoutevis of de slakken toe, eventueel nadat de kip gaar is). Breek matze in stukjes en bind daarmee de saus.