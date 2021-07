Fruitige flavonoïdesalade

Janine kookt mediterraan, zus en cardioloog Annemieke controleert of alles door de gezondheidsbeugel kan.

Vorige week beloofden we in deze rubriek een zomerse kruidensalade met citroen. De plannen zijn iets gewijzigd: het wordt een zomerse salade met fruitgelei. Kunnen we het meteen eens over fruit hebben, want daar bestaan ook nog wel wat misverstanden over.

Fruit is gezond, o ja, dat is fruit zeker. Het is een sublieme bron van vezels. De vitamine C in fruit bevordert de opname van ijzer in ons lichaam. En dan zitten er ook nog eens veel flavonoïden in. Dat zijn bepaalde polyfenolen die fruit letterlijk kleur geven. Polyfenolen op hun beurt zijn bepaalde antioxidanten. Met name donkere vruchten (paars, rood, blauw) doen het wat dit betreft goed. Superfood! In Amerika ontstond een paar jaar geleden een rage: een heuse berry boom.

En dan nu de keerzijde. Er zit fructose in fruit. Dat is fruitsuiker. Al klinkt dat heel wat gezonder dan ‘suiker’, ook fructose is helaas niet onschadelijk.

Baksels op basis van bananen of dadels: ongetwijfeld hartstikke lekker, maar eet ze regelmatig en je bent hard op weg richting diabetes. Een beetje knappe jongen, nou ja, banaan, bevat al snel 20 gram suiker, terwijl een perzik op minder dan de helft zit (en nu niet tig kilo perziken inslaan voor andere baksels). Een goede leidraad is twee stuks fruit per dag.

Wij maken in dit recept een lekkere bramen-sinaasappelgelei. De hoeveelheid is groter dan nodig voor de onderliggende salade, maar dan blijft er iets over voor bij een kaasplankje of op een croissantje.

Ingrediënten voor vier personen

• flink wat sla: little gems, romaine of frisee

• twee handjes rucola

• 200 gram bramen

• sap van een halve sinaasappel

• 2 takjes tijm

• 1 theelepel honing

• olijfolie (extra vergine)

• 3 blaadjes gelatine

• 8 plakjes gekookte kwaliteitsham

• een halve citroen

• zout en peper

Bereiding

Verdeel de sla over vier borden. Bedek de blaadjes met de rucola en leg op elk bord een paar bramen. Bewerk de resterende bramen met een staafmixer tot moes. Pers een sinaasappel, drink de helft op en doe de andere helft bij de bramenmoes, samen met de tijmnaaldjes en de honing. Hou 2 eetlepels van dit mengsel apart; daar maken we de dressing van. Dat doen we door ze even op te kloppen met een flinke scheut olijfolie, een scheutje vers (!) citroensap, zout en peper. Zet de dressing apart.

Leg de gelatine in de week in koud water. Knijp de blaadjes na 5 minuten goed uit en warm ze op in een pannetje – goed roeren – tot de gelatine smelt. Doe die bij het bramen-sinaasappelmengsel en giet het geheel in een bakje, zodat het een dikke gelei van ongeveer een centimeter hoog kan worden. Laat die in de koelkast opstijven. Binnen een half uur is het al zo ver.

U kunt er keurige plakjes van snijden of charmante blokjes. Hoe dan ook staat het prachtig, zo’n donkerpaarse gelei. En die kleurt op zijn beurt heel fraai met de oudroze ham. Rol de plakjes ham op, snij ze in reepjes en verdeel ze over de borden. Doe hetzelfde met een deel van de plakjes of blokjes gelei (wat overblijft is heerlijk voor bij kaas enzovoort). Tot slot de dressing. En klaar is de fruitige flavonoïdesalade!