Frisse zomersalade

Culinair historica Charlotte Kleyn onderzoekt de verhalen achter ons eten en werkt ze graag uit in haar keuken.

Het is nogal een fletse zomer tot nu toe. Afgezien van dat ene zomerse weekje in de lente zijn de luchten grijs, het gras is constant nat en de zwemkleding constant droog – want ongebruikt in de kast.

Door alle regen van de afgelopen maanden is mijn voortuin een soort muntplantage geworden. Overal rukt het kruid op, ten koste van alle lieve viooltjes en lavendel die het onderweg tegenkomt. Er valt geen thee tegenop te drinken, dus verwerk ik de munt ook in de keuken. Door tzatziki uiteraard, maar ook in frisse salades. Mag de verveine gelijk ook meedoen, het frisse citroenachtige kruid dat wél weerstand biedt tegen de machtige munt in mijn tuin.

Ook in de salade: de zomerse groenten courgette – rauw en gaar, sperziebonen, verse tuinbonen en verse erwtjes. Die laatste twee dien je zelf te doppen en dat moet u niet zien als werkje dat tussendoor snel af moet, maar als een heerlijk zen-moment, bij voorkeur in de tuin tijdens die vijf minuten dat er wél een waterig zonnetje door de wolken dringt. Wat knapperig platbrood erbij, misschien wat buffelmozzarella of feta en dan komt de zomer hopelijk toch om de hoek kijken. Al is het maar op het bord.

Ingrediënten voor 4 personen

• 500 gram tuinbonen in de peul

• 500 gram verse erwtjes in de peul

• 200 gram sperziebonen

• 6 eetlepels olijfolie

• zest en sap van 1 citroen

• 2 courgettes

• 1 à 2 knoflooktenen, fijngesneden

• 100 gram Libanees platbrood (supermarkt of Arabische winkel) of ander brood

• 30 gram gemengde verse kruiden, zoals munt, peterselie, dragon, basilicum, koriander

• zwarte peper

Bereiding

Dop de tuinbonen en erwtjes en verwijder de puntjes van de sperziebonen. Breng een grote pan water met zout aan de kook en doe de tuinbonen en sperziebonen erin. Voeg na 6 minuten de erwtjes toe en kook nog ongeveer 3 minuten, tot alle groenten gaar, maar niet te zacht zijn. Giet af, spoel af met koud water en laat uitlekken. Doe dan in een grote kom, meng er 1 eetlepel olijfolie en de citroenzest door. Zet opzij.

Snijd 1 courgette in de lengte in lange dunne linten. Dat doe ik met een kaasschaaf, maar een mandoline of scherp mes kan ook. Doe de linten in een kom, besprenkel met 1 eetlepel olijfolie en 1 eetlepel citroensap en wat zout en masseer dat met uw handen in de courgette. Zet apart. Snijd de overgebleven courgette in de breedte in plakjes – ze hoeven niet heel gelijk te zijn, het is juist wel lekker als het ene plakje wat gaarder is dan het ander. Verwarm 2 eetlepels olijfolie in een koekenpan en bak er de plakjes courgette al omscheppend in, op middelhoog vuur tot een aantal mooi zacht zijn geworden en een aantal nog bite hebben, in zo’n 10 minuten. Voeg de knoflook en wat zout toe, schep om en draai het vuur uit.

Verwarm de oven voor op 200 graden C. Scheur het (plat)brood in stukken en verdeel over een bakplaat. Besprenkel met 1 eetlepel olijfolie, schep goed om en zet een paar minuten in de oven tot goudbruin en knapperig (dat gaat sneller met platbrood, dus let goed op). Haal uit de oven en meng er wat zout door.

Meng in een grote kom alle groenten met de verse kruiden, een kneepje citroensap en een flinke draai zwarte peper. Proef! Misschien mag er wat citroen, zout of olijfolie bij. Schep op het laatst het knapperig brood door de salade en serveer direct.