Fried rice van volkorenbasmati

Janine kookt mediterraan, zus en cardioloog Annemieke controleert of alles door de gezondheidsbeugel kan.

Janine en heur gemaal hebben een dochter, Lynn. Dat hadden we al eens verteld. Een dochter uit China, geadopteerd toen ze 14 maanden was. Het mooiste, slimste en grappigste kind van de wereld, dat snapt u. Wat u nog niet wist is dat bij aankomst op Schiphol tante Annemieke vooraan stond om haar te verwelkomen.

En niet alleen haar tante, de hele familie van beide kanten had zich behoorlijk uitgesloofd voor die wel zeer bijzondere gebeurtenis, de aankomst in Nederland. Alle opa’s en oma’s, tantes en ooms, neven en nichten stonden klaar voor de kleine Lynn in haar meer dan beeldige gele Teletubbies-pakje (haar moeder is behept met ‘goede smaak’, dus weinig was te dol)… Het bordje LYNN FOR PRESIDENT, huisvlijt van een van de ooms, wordt sindsdien gekoesterd. Er zijn van die dagen die je eeuwig bijblijven, en dit was er een van.

Maar goed, Lynn had dus niet alleen Janine als moeder maar kreeg er ook nog twee bij in de vorm van Annemieke en vriendin. Rond Lynns tiende levensjaar vonden wij allen het tijd worden voor een zogeheten rootsreis naar China. Veel geadopteerden maken vóór of in hun puberteit zo’n reis. Zo togen we met z’n vijven naar China om Lynn, inmiddels een bewustzijn rijker, nader kennis te laten maken met haar geboorteland. Heel bijzonder! Een absoluut hoogtepunt waren de prachtige rijstvelden in de heuvels van Zuid-China, leveranciers van ’s lands voedingsmiddel numero uno.

Als nog niet geadopteerde baby kreeg Lynn haast niets anders dan rijstepap voorgeschoteld. En rijst werd ook een constante in al onze culinaire Chinese hoogstandjes, met als topfavoriet fried rice, gebakken rijst. Het nadeel van de vaakst genuttigde rijst (witte) is dat die amper voedingsstoffen bevat, vooral loze, snelle koolhydraten dan wel calorieën. Daarom maken we vandaag een iets rijkere fried rice: met smaakvolle volkorenbasmati.

Ingrediënten voor 4 personen

• 300 g volkorenbasmati

• half bouillonblokje

• 2 knoflooktenen

• 2 uien

• 2 cm verse gember

• rijstolie

• 3 eieren

• 4 stengels lente-ui

• sojasaus (lo-salt)

• zout en peper

Bereiding

Voeg de basmati toe aan ruim kokend water met daarin het halve bouillonblokje. Proef vanaf zo’n tien minuten koken of u de rijst al gaar genoeg vindt. Volgens de meeste verpakkingen moet het 25 minuten duren, maar dat vinden wij te lang. Een beetje bite is wel zo fijn, hè? En we willen droge rijst met enige voedingsstoffen, geen doodgekookte drab. Bij ons is het na 12 minuten welletjes. Giet de rijst af en laat hem uitwasemen. Roer hem af en toe even door, dat helpt het droogproces.

Snij de knoflook, ui en gember heel fijn en bak ze even aan in een scheut rijstolie. Kluts de eieren. Normaliter gaat die nu door het groenteprutje, maar wij doen het anders. Doe eerst de rijst bij het gebakken mengsel en laat het even aanbakken, zodat er een korstje op vooral de rijst verschijnt. Blijf roeren! Laat het geheel krokant worden, niet zwart (dat laatste is smerig én erg ongezond). Voeg er dan de eieren aan toe. En roeren maar weer. Snij de lente-uitjes in reepjes en meng ze door de rijst. Een scheutje sojasaus plus wat zout en peper brengt het geheel op smaak.

En wat eet u er dan bij? Met stip bovenaan staat bij ons de in China steevast aangeboden combi ‘with lemon chicken’ (kip met citroen). Daar hebben we nu geen plek voor, die komt een andere keer.