Een salomonsstamppot met mosterdkabeljauw

Janine kookt mediterraan, zus en cardioloog Annemieke controleert of alles door de gezondheidsbeugel kan.

Een bijzonder essentiële variant koolhydraten zijn vezels. Weldadig voor onze darmen. En ze werken cholesterolverlagend. Het Voedingscentrum beveelt aan er dagelijks minstens 30 tot 40 gram van te consumeren. Ga er maar aan staan! Dat is heel erg veel, ondanks dat vezels in allerlei producten zitten: fruit, groenten, volkoren producten, peulvruchten en noten. In ontbijtkoek daarentegen zul je er weinig aantreffen, al doet de voedingsindustrie je graag anders geloven. Voor een lezing hebben we eens uitgerekend hoeveel plakken ontbijtkoek je tot je moet nemen wil je aan je dagelijkse hoeveelheid vezels komen, meer dan 30 plakken en dan krijg je er een slordige 300 gram suiker gratis bij.

Wat ons op het volgende brengt: we vragen ons al een tijdje af waar dat geweldige imago van de zoete aardappel vandaan komt, in vergelijking met de aardappel. Legio mensen weigeren nog langer één aardappel te nuttigen, want, o, dat zetmeel en die koolhydraten, maar zweren bij zoete aardappels. U denkt: waar gaat dit heen, maar wacht maar af! De gezondheidswaarde van een zoete aardappel wordt door het Voedingscentrum met een 7,1 beoordeeld. Een ons daarvan bevat 19,1 gram koolhydraten, waarvan 5,5 gram suikers en 2,4 gram voedingsvezels. De gewone gekookte aardappel krijgt zelfs een 7,9. En bevat per 100 gram 17 gram koolhydraten waarvan 0 gram suikers en 2,5 gram voedingsvezel.

Aan de hand van deze cijfers valt dat toffe imago van de zoete versie niet te verklaren, integendeel! Het enige verschil dat wij konden ontdekken is het soort vezel: de zoete aardappel bevat inuline. Dat is een extra gezonde vezel die je bloedsuiker minder snel laat stijgen. Je treft hem ook aan in bijvoorbeeld artisjokken en aardperen (in nog grotere hoeveelheden trouwens: 7 respectievelijk 6 gram). Dwepen met zoete aardappels mag natuurlijk altijd, we leven gelukkig in een vrij land, maar waarom in één moeite door die fijne aardappel bashen? Daarom nu een zomers, salomonsoordelig stamppotje met een mix van gepofte zoete en gewone aardappels! Mét heerlijke en beslist gezonde mosterdkabeljauw.

Voor 4 personen

• 2 zoete aardappels (350 g)

• 2 gewone aardappels (350 g)

• flinke scheut olijfolie

• zout/peper

• 4 ons kabeljauwfilet

• bloem

• bakolie

• 1 el mosterd

• scheut vermout of witte wijn

Verhit de oven tot 200 graden Celsius. Pak de (ongeschilde) zoete en gewone aardappels in aluminiumfolie en pof ze in de oven. Hebt u geen oven, dan kunt u ze ook gewoon koken, hoor. Na ongeveer een uur zijn ze gaar. Nu kunt u vrij gemakkelijk de schil eraf trekken. Laten zitten mag ook, maar maak de schil dan van tevoren heel goed schoon. Doe beide soorten aardappels in een kom met de olijfolie en maak er een puree van met een mixer of stamper. Breng op smaak met zout en peper. U kunt de puree met behulp van twee lepels heel charmant opdienen; binnenkort staat een foto van die methode op onze site.

Dan de kabeljauw. Doe wat bloem in een bord en wentel daar de afgespoelde kabeljauw doorheen. Bak de vis een beetje bruin in de olie en breng hem ook op smaak met zout en peper. Zet het vuur laag en laat de vis in een minuut of tien garen. Als het zover is haalt u de vis eruit. Doe een beetje extra bloem in de pan, goed roeren, dan een eetlepel mosterd terwijl u blijft roeren, en blus af met wat alcohol. Hebt of wilt u geen alcohol, dan maar met water. Leg de vis bedekt met wat saus op de puree. Een zomerse kruidensalade met citroen zou hier niet bij misstaan. Misschien een goed idee voor volgende week?