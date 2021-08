Een puike groentewrap voor in de broodtrommel

Wat een hoop werk! Hoe vaak ik dat niet hoor. Koken moet alsmaar sneller en makkelijker, want alles is te veel moeite. De supermarkt puilt uit van de voorgesneden uien, voorgeraspte wortel en twintig soorten wokgroente. Allemaal zeer beperkt houdbaar en dus wordt er onvermijdelijk veel weggegooid. Jammer voor het milieu en de planeet, maar gemak dient nu eenmaal de mens. Dat weten ze bij de voedingsindustrie maar al te goed.

Pakjes en zakjes worden steevast in de markt gezet als lekker makkelijk. Want koken, dat is immers gedoe. Een hele klus. Dan liever een poedermix. Het nieuwste duizenddingendoekje van de voedingsmiddelenindustrie is groente. Was u dat al opgevallen? Pakjes en zakjes bevatten een steeds hoger percentage gedroogde en dus perfect smakeloze groente, en in plaats van één paprika moet je er nu voortaan zelf twee aan toevoegen.

Nieuw in het schap zijn groentewraps. Knalroze, want met 35 procent biet (en palmvet, stabilisator, emulgator en suiker). “Om makkelijk en snel dat extra beetje groente toe te voegen aan jouw maaltijd.” Tja. Een worteltje wegknagen zet meer zoden aan de dijk.

Ik besloot zelf eens aan de bak te gaan, maar dat werkte voor geen meter. Mijn homemade bietentortilla’s bleven alsmaar vastplakken aan het aanrecht, hoeveel bloem ik ook in de strijd gooide, en in de pan verschrompelden ze tot een treurig verfrommeld lapje. Toch manmoedig geserveerd, gevuld en wel, maar het bleek hard werken om ze weg te krijgen. Wat een taaie rakkers. Kortom: een hoop werk voor niks, en nog een ontplofte keuken bovendien.

Maar zo snel geef ik me niet gewonnen.

Ik maakte nieuwe bietenwraps, maar dit keer op basis van een doodsimpel pannenkoekbeslag. Veel minder werk, maar vooral: erg lekker. En nu eens niet met die eeuwige avocado, maar met een snel pureetje van doperwten. Is dat nou geen puik lunchrecept voor de werkende medemens? Voor als u straks weer naar kantoor mag. Dat wordt vast even omschakelen, na al die tijd lekker thuiswerken aan de eigen keukentafel. Maar met deze wraps in uw broodtrommeltje onder de snelbinders kunt u de kroketten in de kantine moeiteloos weerstaan.

Bietenwraps met doperwtenpuree

(nodig voor 6 stuks)

Wraps:

• 100 g gaar bietje (uit zo’n vacuümpak)

• 100 g bloem

• 3 eieren

• ± 75-100 ml water

• zout & peper uit de molen

• ± 2 eetl olijfolie

Vulling:

• 150 g diepvriesdoperwten

• handje basilicum

• 1 bakje roomkaas naturel

• 2 handjes rucola

• ½ citroen

• 1 eetl olijfolie

Wraps: Doe bietje, eieren, bloem, zout en peper in de blender. Giet eventueel bietensap uit het vacuümpak in een maatbeker en vul met water aan tot 100 ml. Doe dat ook in de blender en mix tot een glad roze beslag. Verhit een koekenpan (of twee) tot goed heet, kwast in met wat olijfolie. Giet er wat beslag in en wals de pan zodat de hele bodem bedekt is. Als u zuinig doet, heeft u genoeg beslag voor 6 flensjes. Bak ze ongeveer 1,5 à 2 minuten per kant. Laat afkoelen.

Vulling: Giet kokend water over de doperwten en laat 5 minuten staan. Giet af en pureer samen met de basilicum, 1 eetl olijfolie, wat citroenrasp, 1 eetl citroensap, zout en peper tot een grove puree.

Samenstellen: Spreid een lepel roomkaas uit over elke bietenwrap. Verdeel daarover de doperwtenpuree. Bestrooi met wat rucola. Nog een bietje over? Snij in miniblokjes en strooi er ook over. Rol strak op en snij doormidden.

Tip

Snij elke opgerolde wrap in vier à vijf stukjes en serveer bij de vrijmibo.