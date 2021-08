Een parfait met een kudde yoghurt

“En nou iets lolligs. Je weet nooit wat de mensen leuk vinden. Je weet nog minder wat ze níet leuk vinden, dat is een onpeilbaar raadsel.” Wijze woorden van Wim Sonneveld.

Inderdaad, niets zo heikel als humor om te lachen. Neem nou deze klassieke flauwe mop: het is wit en het vliegt door de lucht? Een kudde yoghurt! Ligt u nu slap van de lach (jeugdsentiment!) onder tafel, of ziet u er volstrekt de grap niet van in? “Waar is de gulle lach op heden gebleven, meneer Sonneberg, dat vraag ik U af?”

Ineens zit ik weer samen met mijn broer op de achterbank van onze telefooncelgroene Daf, op weg naar ons vaste vakantieadres in Oostenrijk. Moeiteloos bleven wij duizend kilometer lang zoet dankzij een cassetterecorder en één favoriet bandje met daarop een verzameling conferences. Wim Sonneveld natuurlijk, maar onze favoriet waren de radiospelletjes van Frans Halsema en Gerard Cox.

Ook nu nog kunnen mijn broer en ik de teksten van Geen Ja, Geen Nee nog altijd woordelijk nazeggen.

“U woont in Eindhoven?”

“Neeeegentien jaar al”.

“Hebt u kinderen?”

“Jaaaaapje, Joopje en Joepje.”

“Wat is er toch met die zoemer?”

En liggen dan met z’n tweeën weer in een deuk.

Mijn moeder had het cassettebandje zowaar bewaard. Dat zijn leuke dingen voor de mensen blijkt het te heten en lang niet alle komisch bedoelde stukjes hebben de tand des tijds doorstaan. “Ik was met mijn jojootje op het balkon aan het spelen en toen sprong de poes ernaar en…” Ach nu ja, als er bij u nu nog altijd geen vonkje van herkenning is overgesprongen, dan snapt u überhaupt de lol niet van dit stukje.

Dat cassettebandje ga ik never nooit uitlenen natuurlijk, maar op YouTube is nog een hoop te vinden.

Dan doe ik intussen een grappig recept met een kudde yoghurt. Parfait is een soort ijs, maar dan zonder ijsmachine en in dit geval ook zonder rauw ei, maar met een blikje gecondenseerde melk. Met ingebouwd binnenpretje voor de thuiskok, want niemand ziet af aan het spectaculaire resultaat dat het in een kwartiertje in elkaar geflanst is. Is dat nou niet geinig?

Yoghurtparfait met honing

Nodig voor 10 personen:

• 250 g volvette Griekse/Turkse yoghurt (10 procent vet)

• 250 ml slagroom

• 1 blikje gecondenseerde melk

• 1 citroen

• 40 g pijnboompitten (of walnoten)

• wat vloeibare honing

Bedek een cakevorm van een liter met plasticfolie, of neem een plastic diepvriesdoos. Doe yoghurt en gecondenseerde melk in een kom. Rasp de schil van de citroen erboven fijn, pers hem uit en doe ook het sap erbij. Spatel grondig door elkaar. Klop in een andere kom de slagroom met de mixer stijf (maar niet tot boter). Spatel beide mengsels kort en luchtig door elkaar. Giet in de vorm, dek af en zet minstens 5 uur in de vriezer, een hele nacht is nog beter.

Rooster intussen alvast de pijnboompitten al omscheppend goudbruin in een droge hete koekenpan. Of neem walnoten, en breek die alleen even in stukjes.

Serveren: Stort de parfait op een langwerpige schaal (hou de vorm eventueel heel even in heet water, dan komt hij er makkelijk uit, of heb gewoon even geduld). Strooi de pijnboompitten erover en zwiebel er wat streepjes honing over. Hij smelt snel, dus rap serveren en aan tafel in plakken snijden.

Tip

Vooruit, nog een ultraflauwe mop: Heeft een citroen pootjes? Nee? Oeps, dan heb ik ons kanariepietje uitgeperst...