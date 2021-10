Er is wat leed hoor, in ons land. Zo vroeg een lezer uit Oisterwijk me waar ze in hemelsnaam rijpe tomaten kon vinden: “Op de weekmarkt in mijn dorp staan twee groente-/fruitkramen. Met prachtige rode, glimmende, ‘rijpe’ tomaten. Maar evenmin als in de vier supermarkten die we rijk zijn, heb ik nog nooit tomaten ontmoet die ergens naar smaken, laat staan naar tomaat.” Natuurlijk mailde ik terug met advies, zoals de Turkse groenteboer, maar die had ze niet in de buurt, “Platteland, u weet wel.”

Kijk, en dat vind ik dus heel erg. Een mens heeft recht op lekkere tomaten, dat zou in de Grondwet moeten staan.

Toevallig ben ik geboren en getogen tussen de tomaten, in het Westland. Mijn eigen vader was weliswaar boekhouder, maar alle vaders van mijn klasgenootjes waren tuinders. Ze teelden fresia’s, chrysanten, komkommers, maar toch vooral tomaten.

Het waren de roemruchte jaren van de Wasserbombe, zo realiseerde ik mij pas veel later. Maar tegenwoordig komen er ook – of moet ik zeggen: juist? – uit het Westland prima tomaten. Het gaat gelukkig niet meer alleen om groot, rond en glanzend, maar ook om smaak en duurzame teelt.

Op dit moment zou je overal nog lekkere nazomertomaten moeten kunnen vinden. Zelfs in de supermarkt, zoals de tasty toms. Maar ik heb een truc om elke tomaat, ook de niet zo rijpe, om te toveren tot smaaktomaat: door ze te roosteren in de oven krijgt zowaar de meest simpele tomatensoep een enorm geconcentreerde smaak.

Voor extra lekker voeg ik graag maggikruid (lavas) toe. Geen enkele groenteboer of supermarkt verkoopt het, maar het groeit als een dolle in eigen tuin of balkonpot en vriest ook heel goed in.

In plaats van klassieke gehaktballetjes nam ik macadamia­noten, wat mij betreft de snoezigste én lekkerste noten die er zijn. Ook niet in de supermarkt, wel bij de notenkraam.

Waarmee ik in één moeite door hierbij ook tegemoet kom aan alle lezers die mij recent gevraagd hebben om meer veganistische/koolhydraatarme/glutenloze/lactosevrije recepten.

Geroosterdetomatensoep met ballen

Nodig voor 4-6 personen:

• 1,5 kg (rijpe) tomaten

• 100-150 g macadamianoten (ongezouten­­)

• 3 dikke knoflooktenen

• 1 grote ui

• 3 takjes verse lavas (maggikruid)

• scheut olijfolie

• optie: balsamico-azijn

• zout & peper uit de molen

Zet de oven op 200 °C. Laat de macadamianoten op een bakplaatje in de opwarmende oven in 5-8 minuten licht kleuren. Hou ze in de gaten, het kan per oven nogal verschillen.

Snij de tomaten doormidden, de ui in niet al te dunne halve­­ ringen. Doe samen in een grote metalen braadslee, plus zout, peper en een flinke scheut olijfolie. Voeg de ongepelde knoflooktenen (dus in hun jasje!) toe. Hussel. Zet de schaal een half uur in de oven. Zoek de knoflook en knijp het nu zachte binnenste eruit. Pureer de complete inhoud van de braadslee, ook het vocht en de aanbaksels, plus het maggikruid, zo lang als nodig is tot een mooie gladde soep zonder tomatenvelletjes.

Goed alternatief voor de blender is de aloude roerzeef (passe-vite). Elke kookwinkel heeft ‘m.

Dat lukt u niet met een staafmixer, wel met een goeie blender. Breng op smaak met zout, peper en eventueel een scheutje balsamico. Te dik? Scheutje water erbij. Giet in borden of kommen en strooi op het laatst (of aan tafel) de noten erover.