Een fijn vakantieheimweegerecht

Ah, daar bent u weer. Vast niet bruinverbrand, maar hopelijk wel uitgerust en gelukkig weergekeerd van vakantie? Zelf zat ik de hele zomer in Normandië, waar ik het heerlijk heb gehad, wat lief dat u het vraagt. Lezen, tuinieren, hangmatteren, brocanteren en tussendoor af en toe logés. La vie en rose. Of nu ja, er is één gemis. Bovenaan de verlanglijst toen we op zoek gingen naar een eigen huis in Frankrijk stond een fijn buurtrestaurant op loopafstand, met een menukaart vol hartverwarmende Franse klassiekers en een plat du jour. O, en ook graag een terras voor een aperitiefje.

Lang verhaal kort: dat is helaas niet gelukt. In mijn Normandische dorp van 226 inwoners is helemaal niks. In het dorp even verderop zit een eeuwig gesloten kebabzaak en een Café du Marché met twee tafeltjes buiten waar nooit iemand zit en een lunchmenu van 13,50 euro dat mikt op lokale werklui.

Nee, voor gastronomische geneugten moet ik toch echt zelf aan de bak. Gelukkig is er elke dinsdag een markt, bestaande uit drie kramen: een visboer, een groenteboer en een slager, soms aangevuld met een matrassenkoning. Vooral die visboer is geweldig. Spartelverse vis, “gisteren zelf gevangen”, voor een habbekrats. Meestal laat ik me leiden door wat de man heeft, inclusief zijn advies wat ik er het beste mee kan doen. Nu wil het toeval dat ik in de diepvries van de supermarkt kant-en-klare ‘Coquilles Saint-Jacques à la normande’ was tegengekomen: in de schelp gegratineerde sintjakobsschelpen met een champignonsaus met witte wijn. En room uiteraard, want alles met room erin heet in Frankrijk al snel ‘Normandisch’. Ik wilde dat zelf weleens proberen te maken, alleen had de marktvisboer natuurlijk geen verse coquilles in de schelp, want het seizoen loopt immers van oktober tot mei. Basiskennis. Bij terugkeer in Amsterdam bleek mijn eigen visboer ze wél te hebben, althans, van die losse witte bolletjes uit een emmertje. Diepvries, maar dat maakt in dit recept gelukkig niet uit. En die decoratieve losse schelpen heb ik zelf wel op voorraad. Dat werd me toch een fijn vakantieheimweegerechtje.

Beeld Karin Luiten

Normandische coquilles Nodig voor 4 personen: • 4 grote of 8 kleine sintjacobsschelpen (coquilles) • 4 losse schelphelften • 150 g champignons • 1 sjalot • 125 ml crème fraîche • 100 ml droge witte wijn • 4 volle eetl panko (of 2 oudbakken witte boterhammen) • handje peterselie • 30 g boter • zout & peper uit de molen

Bereiding

Oven tijdig voorverwarmen op 200°C. Snipper de sjalot en fruit in wat boter in een koekenpan. Hak intussen de champignons tot grove snippers (tip: keukenmachientje), voeg toe en laat op middelhoog vuur al omscheppend slinken. Voeg zout, peper en fijngehakte peterselie toe. Blus af met de wijn, laat op hoog vuur even inkoken. Roer de crème fraîche erdoor en zet het vuur uit. Dit kan ook al van tevoren. Leg de schelpen goed wiebelvast op een bedje van licht verfrommeld aluminiumfolie op een bakplaat. (Geen schelpen? Het kan ook in platte ovenschaaltjes.) Leg in elke schelp twee coquilles, of snij grote doormidden. Schep de champignonsaus erover. Bestrooi met panko of zelfgemalen broodkruim. Verdeel over elke schelp een klein klontje boter. Bewaar eventueel tot gebruik in de koelkast. Gratineer in het midden van de hete oven 12-15 minuten tot de hele boel bubbelt en de bovenkant mooi gekleurd is.

Tip

Kies zelf maar of u één of ruimhartig twee coquilles serveert per persoon, het kan namelijk nogal in de papieren lopen.