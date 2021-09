Een bescheiden pruimencake naar Duits-Nederlands recept

Janine kookt mediterraan, zus en cardioloog Annemieke controleert of alles door de gezondheidsbeugel kan.

Er wordt ons vaak gevraagd waarom wij gewoon geraffineerde suiker gebruiken in plaats van kokosbloesemsuiker, honing, dadels of… Welnu, ook die producten zijn of zitten vol suikers. Wij zijn meer van het minderen. Minder suiker went, echt. Het beetje dat we gebruiken is bij ons meestal gewone suiker. Dan houden we onszelf en elkaar niet voor de gek, lekker helder.

Wat al dan niet kunstmatige zoetstoffen zoals stevia betreft, wij zijn er geen fan van. Voor diabetici is het natuurlijk mooi dat ze er zijn. Maar als het niet nodig is, dan liever niet, als je het ons vraagt. Ten eerste omdat ze een vrijbrief zijn om enthousiast te blijven zoeten. Je zult in dat geval nooit wennen aan de smaak van minder suiker; bij de buren duik je de volgende keer net zo enthousiast op die ouderwetse appeltaart.

Ten tweede vinden we het niet lekker, zo’n zoetstof. Maar ja, dat is persoonlijk. Als u stevia lekker vindt, prima! Ten derde hebben allerlei zoetstoffen op de korte of lange termijn voor sommige mensen nare bijkomstigheden zoals misselijkheid of buikloop. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat postmenopauzale vrouwen meer kans op een herseninfarct hebben als ze dagelijks twee of meer glazen fris met kunstmatige zoetstof drinken. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden van niet zulke fijne mogelijke bijwerkingen.

Daar komen de Deutsche kuchen om de hoek kijken

Onderhand zijn wij Jansen & Jansen gewend aan minder suiker. Ook aan minder boter, trouwens. Een stuk reguliere slagroomtaart vinden we algauw te veel van het goede. En hup, daar komen de Deutsche kuchen om de hoek kijken: het zoveelste stukje jeugdsentiment. We zijn vlak bij de Duitse grens opgegroeid, en dat met een half-Duitse moeder. Onze ouders gingen vaak op zaterdag boodschappen doen over de grens. Ze brachten Bienenstich (cake met crème en een laagje karamelamandelen) en Streuselkuchen (kruimelcake) mee.

Voor dit weekend maken we een mix van Streusel- en Pflaumenkuchen. Mét roomboter, oeiii. Hoewel we graag met olie bakken en de resultaten daarvan steeds beter worden, behoeft dit recept toch echt roomboter. Er zijn van die (bak)smaken die je alleen met echte boter krijgt. Zoals dat knapperige kruimeldeeg!

Ingrediënten voor 4 personen

• 150 gram gewoon (tarwe)meel

• 100 gram amandelmeel

• 25 gram suiker

• 125 milliliter melk

• 50 gram olie

• 1 zakje gist

• beetje zout

• 500 gram pruimen

Voor het kruimeldeeg:

• 100 gram amandelmeel

• scheutje amandelessence (als u hebt)

• 30 gram suiker

• 80 gram boter, in stukjes

Bereiding

Los de gist op in de lauwwarme melk. Laat die even rustig staan en roer hem na 10 minuten door. Meng het gewone en het amandelmeel, het gistmengsel, de suiker, het zout en de olie vlot door elkaar. Het wordt een mooie bal. Zet die afgedekt een uur weg in de koelkast. Sla het deeg een keer door, laat het nog even rusten en duw het dan uit op een ingevet stuk bakpapier tot een plak van ongeveer een halve centimeter dik. Heel groot wordt-ie niet, want we doen ook aan portiebeheersing, hè, niemand krijgt een megastuk. Laat het deeg nog 20 minuten staan.

In de tussentijd maken we het kruimeldeeg en kunt u de oven voorverwarmen tot 180 graden. Vermeng vlot alle ingrediënten voor het kruimeldeeg, met uw handen. Er ontstaat een brokkelig deeg.

Snij twee even grote stukken aan twee kanten van de pruimenpit af, vlak erlangs; het oog wil ook wat. Wat overblijft eet u meteen op of gaat in een jam. Leg de stukken pruim met de snijkant naar beneden in het eerder gemaakte gewone deeg en verdeel het kruimeldeeg over de pruimen. Zet de Pflaumen-Streusselkuchen in de oven. Na ongeveer een half uur is-ie gaar.