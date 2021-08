Een bescheiden bordje pasta met sardienen

Janine kookt mediterraan, zus en cardioloog Annemieke controleert of alles door de gezondheidsbeugel kan.

Wij Jansen & Jansen gaan al heel wat jaren samen op vakantie, met onze aanhang. We passen zelfs in één auto (beter voor het milieu, hè?), waarmee we meer dan eens naar de diep-zuidelijke Méditerranée zijn gesjeesd voor de broodnodige research. Nu zijn we natuurlijk ook pleitbezorgers van de heerlijke mediterrane leefstijl omdat we zelf dol zijn op die landen daar. Geef ons maar zon!

We zijn net weer terug uit Italië. Heerlijk land. Dat eten alleen al! Pasta bijvoorbeeld vinden we verrukkelijk. Voor Annemieke een tantaluskwelling, want zij verdraagt pasta slecht. De rest van het gezelschap eet minder vaak spaghetti en dergelijke sinds we weten dat pasta bestaat uit arme koolhydraten en dus een voedingswaarde van praktisch nul heeft en bijna alleen maar calorieën levert. (We schreven het al eerder: volkorenpasta is voor ons geen optie, veel volkoren zit er niet in en wij lusten het gewoon niet.) In het verleden nuttigden we regelmatig een bord pasta als hoofdmaaltijd.

Zo veel pasta ineens, daar doen ze in Italië niet aan. Daar eten ze pasta als tussengerecht, vóór het vlees dan wel de vis en/of de groente. Een kleine portie, dus. Nu las Annemieke in een recente wetenschappelijke studie dat een vaak genuttigde mediterrane basissaus, de soffritto (sofrito in het Spaans), zo barstensvol goede voedingsstoffen zit dat die min of meer opwegen tegen de nadelige effecten van de arme pastakoolhydraten.

Kijk! Dat bevalt ons wel. Een soffritto bestaat veelal uit gesnipperde ui, bleekselderij en wortel, even aangebakken in wat olie en afgeblust met wijn. Beslist een van de lekkerste pasta’s die we de afgelopen weken in Italië hebben genuttigd, was er een met rauwe tonijn en soffritto. Tonijn moet je zeer zelden eten vanwege de overbevissing. Momenteel zijn sardienen volop verkrijgbaar. Die bevatten nog meer gezonde onverzadigde vetzuren dan tonijn, dus voilà, wij maken een versie met verse sardien!

Ingrediënten voor vier personen

• 1 rode ui (geen joekel)

• 1 stengel bleekselderij

• 1 wortel (gemiddeld formaat, of een halve winterpeen)

• scheut bakolie

• flinke scheut wijn of water

• 250 g linguine of andere pasta

• 2 tenen knoflook

• 250 g cherrytomaten

• half rood pepertje

• 250 g verse (niet te grote) sardienen

• zout en peper

Bereiding

Snij de ui, de knoflook, de wortel en de bleekselderij in minuscule stukjes. Hoe kleiner de stukjes, hoe meer smaak. Bak het geheel in een koekenpan met olie, ongeveer tien minuten al roerend, tot het een beetje kleurt. Blus af met wijn of water en laat het goedje een kwartier zacht pruttelen. Haal de soffritto uit de pan en maak die desgewenst schoon voor hierna. U kunt er nu voor kiezen om de soffritto te zeven en alleen het vocht te gebruiken. In het geval van subtiele, zachte tonijn zou dat beter passen, maar bij de stevige sardienen is wat ‘tegenbite’ wel lekker. Bovendien maken we in het geval van niet-gezeefde soffritto optimaal gebruik van de aanwezige voedingsstoffen.

Kook de pasta circa 1 minuut korter dan de verpakking aangeeft. (Hij moet niet té al dente zijn, proef zelf even.) Let op: gebruik per persoon nog geen 100 gram, dus: kleine porties! Snij intussen de cherrytomaten in tweeën, en het pepertje en de knoflook heel fijn. Wij hadden schoongemaakte sardienen; mocht u die niet kunnen krijgen dan moet u even de kop en het staartje eraf halen, van binnen leeghalen, schoonspoelen en droogdeppen. Bak de knoflook (niet bruin laten worden), de pepersnippers, de halve tomaatjes en de sardienen. De vissen vallen tijdens het bakken uit elkaar. Roer eerst de soffritto erdoor en dan de pasta met wat ‘aanhangend’ kookwater.