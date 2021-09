Culinair ontdekker Judith Cyrus beschouwt de wereld als haar keuken. Haar nieuwsgierigheid leidt tot gerechten die voor oog en tong een feestje zijn.

Enige tijd geleden woedde op sociale media een verhit gesprek: op de site van een landelijke supermarkt werd een “authentieke Surinaamse maaltijdsalade” aangeprezen. De ingrediënten waren onder andere sla, bakbananen en een roti-saus.

Geloof me, u hoeft zich niet te verbazen over de combinatie van ingrediënten – hoewel ik een roti-saus niet ken, maar de woordcombinatie Surinaams en maaltijdsalade kennen we in de Surinaamse keuken niet. En aan authentiek waag ik me al helemaal niet.

Wat we wel kennen, is een vegetarische maaltijd of snack die prima dienst doet als maaltijdsalade (maar nooit zo genoemd wordt!): petyel.

Petyel is een van de favorieten uit de Surinaams-Javaanse keuken en wordt koud of lauwwarm gegeten. Eigenlijk is het niets anders dan geblancheerde groente met pindasaus. Maak je het af met emping, kroepoek, tempeh en een ei, dan transformeert het gerecht van Surinaams-Javaans naar Indonesische gado gado. Zie hier de oorsprong: beide gerechten komen uit Groot-Indonesië. Natuurlijk zijn er ook allerlei verschillen in de pindasaus. Ik houd het hier bij de mijne (maar ook een kant-en-klare pindasaus uit de supermarkt doet prima dienst).

Petyel is een heerlijke (na-)zomerse maaltijd. Heb je grote eters, kook er dan (kleef)rijst bij.

Ingrediënten voor 4 personen

•2 volle eetlepels zout

•250 gram kousenband (alternatief: sperziebonen), in stukken van 3 cm

•250 gram spitskool, in stukken gesneden ter grootte van de kousenband

•250 gram dagublat (alternatief: wilde spinazie), onderste 3 cm van de stengels verwijderd

•200 gram taugé, bruine wortels verwijderd

Pindasaus

•2 lomboks (alternatief: 2 theelepels sambal oelek)

•1 kleine teen knoflook

•2 kleine limoenbladeren, nerf verwijderd

•½ theelepel laospoeder

•4 gram trassi

•½ theelepel zout

•100 gram gepelde ongezouten pinda’s of noten

•1 theelepel tamarindepasta, (potje) opgelost in 3 eetlepels water

•35 gram palmsuiker

Bereiding

Breng – bij voorkeur in een stoompan – 1½ liter water aan de kook en voeg het zout toe. Wees niet bang; u hebt veel zout nodig om de groenten op smaak te brengen.

Kook of stoom de kousenband 5 minuten. Haal uit de pan en spoel kort af met koud water om het garingsproces te stoppen. Kook op dezelfde wijze de spitskool en het dagublat. Leg de taugé in een vergiet en giet er kokend water over.

Maal de lombok/sambal, knoflook, limoenbladeren, laospoeder, trassi en het zout in een vijzel of keukenmachine fijn. Voeg de pinda’s/noten, het tamarindewater en de palmsuiker toe. Pulseer tot een fijne pasta. Verhit een pan en roerbak de pasta 1 minuut. Verlaag het vuur en voeg beetje bij beetje 100 milliliter water toe.

Leg de groente op een schaal of verdeel over borden en giet de pindasaus erover.