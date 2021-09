Die jam is pure zonneschijn in een potje. Komt het toch nog goed met die flutfruitzomer

Vroeger was alles beter. Zelfs vorig jaar was alles beter. Toen had ik een lawine aan fruit uit mijn tien Franse appelbomen, dit jaar moet je de appels zoeken met een lantaarntje. Hier en daar zie je een groen rond bolletje oppiepen tussen de takken, maar het is een schamele score vergeleken met de woeste weelde van 2020.

Komt allemaal door de vrieskou in het voorjaar, toen het een week lang ‘s nachts min zeven was, nét toen de bomen zo fraai in bloesem stonden.

De paarse pruimenboom idem dito. De oogst bedroeg dit jaar welgeteld tien stuks en daar bleken de vogels ook nog eens doodleuk allemaal hapjes uit te hebben genomen. De gele frambozen? Eveneens treurnis alom. Vorig jaar kon ik er maandenlang steeds handenvol lekkers vanaf plukken en direct in mijn mond stoppen, maar dit jaar zien de takken er ronduit deerniswekkend uit, met hooguit hier en daar een waterig besje. Dat het weer al weken, nee, maanden aanhoudend fris en nat is, daar houden frambozen duidelijk niet van. Bekijk het lekker maar, zie je ze denken, met je flutzomer.

En daar zit je dan, met je pakken geleisuiker

De aalbessenstruik, die een kwijnend potbestaan leidde op mijn Amsterdamse balkon leek zich aanvankelijk opperbest te voelen op zijn nieuwe Franse stek, lekker in de volle grond. Alleen verder dan anderhalf trosje rode bessen is-ie ook hier nog altijd niet gekomen.

Zelfs de bramenstruiken, die aan de rand van mijn eigen tuin, maar ook werkelijk overal in het wild weelderig groeien, laten het lelijk afweten. Niet de takken zelf, die vieren als vanouds een feestje met hun meterslange slierten vol tuinhandschoen-doorborende stekels, maar rijpe vruchten, ho maar.

Daar zit je dan, met al je pakken geleisuiker en een kast vol ijverig verzamelde glazen jampotjes. Gelukkig hadden ze op de markt voor een habbekrats kisten vol rijpe perziken en reine-claudes, u weet wel, die sappige kleine groene pruimpjes. Laten die twee samen nou een verrukkelijk duo vormen. Meteen jam van gemaakt, pure zonneschijn in een potje. Kwam het toch goed met die flutfruitzomer. En ach, volgend jaar beter.

Perzikjam met reine claudes

Nodig voor 4-5 (niet al te grote) potjes: - 750 g rijpe perziken (of nectarines)

- 750 g rijpe reine claudes

- 500 g geleisuiker speciaal

- 1 citroen

Natuurlijk kan het ook met kleinere hoeveelheden fruit, als u maar ongeveer evenveel neemt van beide fruitsoorten. Suiker is naar smaak. Geleisuiker speciaal (nee, daar is niks ergs aan) maakt het wat minder zoet. Citroensap helpt bij het geleren én maakt het ook weer minder zoet. Gewone kristalsuiker kan ook hoor, dan moet de jam alleen veel langer koken, reken dan op een halfuurtje en doe vooral de koudeschoteltjestest (zie hieronder).

Bij perzik mag de schil eraf, bij de reine claudes hoeft het niet. Bij nectarines hoeft het van mij trouwens ook niet. Snij in stukjes, meng in een grote pan met geleisuiker plus rasp en sap van de citroen. Belangrijkste tip: laat dit mengsel minstens een paar uur (of hele nacht) staan. Heus dat maakt een wereld van verschil voor de structuur.

Leg een schoteltje in de vriezer. Zorg voor brandschone potjes, hoe kleiner, hoe royaler u straks kunt uitdelen. Zet de pan op het vuur en breng al roerend aan de kook. Blijf roeren. Giet na 5 minuten wat kokendhete jam op het ijskoude schoteltje: stolt het meteen tot jam, dan is de boel klaar. Zo niet: ietsje langer koken. Vul de potten tot de rand (een schenkkan werkt netter dan een soeplepel), draai de deksels vast en zet de potten 5 minuten op hun kop.

Tip: Brandschone potten? Dampend heet uit de afwasmachine werkt perfect.