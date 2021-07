Deze pittige andijvie-roerbak is heerlijk bij rijst

Culinair schrijver Joke Boon heeft sinds haar vierde anosmie (geen reukvermogen) én een grote liefde voor koken, kleurrijk eten en peulvruchten.

Mijn moeder riep soms met Amsterdamse tongval, dat iets een tan-tááá-lussss­kwelling was. Hoewel ik geen idee had wat dat wilde zeggen, begreep ik wel dat het geen pretje was.

Jaren later keek ik bij toeval een keer naar Tussen Kunst en Kitsch. Daar kwam een kastje voorbij waarin een fles heerlijke sterke drank zat. Het kastje zat echter ingenieus op slot. Het werd een tantaluskastje genoemd, naar de gelijknamige kwelling voor iets dat men graag wil maar nét niet kan krijgen. Wat ik verder leerde was dat het zonder klemtoon als tantalus wordt uitgesproken én dat de oorsprong in de Griekse mythologie ligt.

Toen ik dit voorjaar bij de kassa van het tuincentrum stond met allerlei felbegeerde zaken voor mijn moestuintje, had ik een probleem. Ik kreeg het tasje waarin mijn portemonnee zat niet open. Het slotje zat muurvast. De mevrouw van de kassa probeerde het en later de meneer van de klantenservice ook. Allen zonder succes. Het activeren van de betaalapp op mijn telefoon mislukte van de stress en een tikkie sturen deden ze niet. Ik zou toch niet mijn felbegeerde biologische kruiden, bloemkool-­krulandijvie en preiplanten achter moeten laten, net nu ik ze in mijn karretje had? Ik wurmde mijn hand tussen de nauwe opening van mijn tas naar binnen. Daar voelde ik mijn portemonnee. Het ging inmiddels tussen de tas en mij. Mijn pols bezerend wrikte ik de grote portemonnee uit mijn tasje. En zo overwon ik de tantaluskwelling die het bijna was geworden.

Met de krulandijvie maakte ik al verschillende keren iets lekkers. Waaronder deze pittige andijvie-roerbak, die lekker is bij rijst.

Ingrediënten voor 2-3 personen (bijgerecht)

• 2 eetlepels olie

• 1 rode ui, gesnipperd

• 1 rode peper, fijngehakt (zaadjes verwijderd voor minder pit)

• 250 gram gekleurde tomaatjes, gehalveerd

• 350 gram (krul)andijvie, in reepjes van 1 cm, gewassen en goed uitgelekt

• 2 eetlepels sojasaus

• 50 ml dikke romige kokosmelk of -room

Bereiding

Verhit de olie in een wok of ruime diepe koekenpan. Fruit de ui 5 minuten aan. Voeg dan de peper toe en roerbak al omscheppend 2 minuten mee. Doe nu de tomaatjes erbij en bak al omscheppend tot de tomaatjes wat zachter worden. Voeg de andijvie in delen toe en roerbak op hoog vuur tot deze gaat slinken. Schep de sojasaus en kokosmelk of -room erdoor en serveer.