De zandkoekjes van Vola

Culinair schrijver Joke Boon heeft sinds haar vierde anosmie (geen reukvermogen) én een grote liefde voor koken, kleurrijk eten en peulvruchten.

Aan het eind van augustus reed ik door het Friese landschap naar Lauwersoog en daar nam ik de boot naar Schiermonnikoog. Ik ging daarnaartoe voor de begrafenis van Vola, de moeder van mijn vriendinnen. Ik ken haar al vanaf mijn twaalfde als iemand met een groot, warm hart én een altijd met zelfgebakken koekjes gevulde koektrommel. Sinds jaren woonde ze op Schiermonnikoog, de geboortegrond van haar man. En nu was ze dood, het leven was geleefd.

De(ze) begrafenis op een eiland was anders dan wat ik als stadsmens had meegemaakt. Elk huis op het eiland kreeg een aankondiging in de brievenbus dat er iemand was overleden. Op de dag van de begrafenis begon bij aanvang van de uitvaart de klok van de kerk luid te klingelen. Vola werd uit huis gedragen en de kist werd op een rijdende baar gezet.

Zo werd ze door het dorp naar het kerkhof gereden met alle familie en bekenden in een lange rij erachteraan, terwijl de kerkklok onafgebroken bleef klingelen. Politie te voet begeleidde de stoet en regelde het weinige verkeer. Onderweg stonden bewoners en personeel uit winkels en restaurants langs de weg bij wijze van afscheid. Ik moest een paar keer slikken omdat ik het zo’n mooi en waardig afscheid vond. Een soort ereronde door het dorp, waar ze tot voor kort nog met haar scootmobiel had gereden.

“Mag ik het koekjesrecept van je moeder?”, vroeg ik aan mijn vriendin Anneke. “Dan zet ik het in de krant, als eerbetoon aan haar.”

Ingrediënten voor 24 koekjes

• 200 gram zelfrijzend bakmeel

• 125 gram suiker

• 150 gram boter (ik nam een plantaardig alternatief)

• snufje zout

• garneeramandelen

Bereiding

Verwarm de oven voor tot 160 graden. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Roer de boter met de suiker romig en voeg het snufje zout en het bakmeel toe. Kneed tot een samenhangend deeg. Ik doe dat heel snel en handig in de keukenmachine. Leg het deeg op een stuk plastic folie en vorm een worstvormige rol met een doornede van 3-4 cm. Laat minimaal 30 minuten opstijven in de koelkast.

Snijd plakjes van driekwart centimeter en leg deze met tussenruimte op de bakplaat (de koekjes vloeien nog iets uit, dus bak in twee keer of gebruik twee bakplaten). Druk in elk koekje een amandel en bak in het midden de voorverwarmde oven in 14-15 minuten bruin. Laat afkoelen op een rooster. Bewaar in een goed afgesloten koektrommel. Van Vola leerde ik dat een stuk aluminiumfolie bovenop de koekjes in de trommel, ze langer vers houdt.