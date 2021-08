De soezen van mama

Janine kookt mediterraan, zus en cardioloog Annemieke controleert of alles door de gezondheidsbeugel kan.

Janine, altijd op zoek naar inspiratie, is nogal een liefhebber van kookboeken en ging naar de hoofdstedelijke boekhandel, een mekka voor kookboekliefhebbers. Daar zag ze een rijtje kookboeken waaruit heel wat jaren geleden jonge meisjes geacht werden te leren koken.

Wij – Annemieke en Janine – zijn daar ook mee opgegroeid. Beter gezegd: onze moeder, en wij leerden het van haar. Zo was daar het onvolprezen Margriet-kookboek, vol lievelingsrecepten van onze moeder (en vader), compleet met aantekeningen. U snapt dat dat boek bij ons een ereplaatsje inneemt, zeker als u weet dat mams en paps al heel wat jaren uut de tied zijn. Dat is (weer) Twents. Mooie uitdrukking, toch?

Wat blijft zijn – bijvoorbeeld – mama’s soezen! Op iedere kerkelijke of andere feestdag kregen we vroeger bij ons thuis soezen. Toen wij tweeën ons met verve op een gezondere leefstijl stortten, moest het basisrecept van onze moeder er ook aan geloven. Niks geen boter: plantaardige olie. En gewoon water in plaats van melk. En waarachtig, prachtig! Heerlijke soezen. Ietsje minder hoog en luchtig, maar alla. Het recept stond overigens al in ons kookboek Hartstikke mediterraan, maar toen vulden we ze met een lichte banketbakkersroom.

Nu zeggen we: neem maar gewoon slagroom. Een gezondere leefstijl is alleen vol te houden als u bij tijd en wijle gewoon eet wat u lekker vindt. Als u nu wel wat minder suiker in de slagroom doet dan normaliter, hebben we u – ook dankzij de olie in plaats van boter – weer een eindje in de goede richting gekregen, nietwaar? En niet van die kant-en-klare, gewoon zelf kloppen. Of, zonder zoet, maar hartig, met kaas, is zalig!

Ingrediënten voor 18 à 20 soesjes

• 50 ml olie

• snufje zout

• 50 g bloem

• 100 ml water

• 2 eieren

• (niet te zoete) slagroom als vulling

• of: 50 g geraspte oude kaas (voor de helft van het deeg)

Bereiding

De oven hoeft in dit geval niet voorverwarmd te worden. Roer de olie en het zout door het water en verwarm het tot het kookpunt (het mag even borrelen). Voeg alle bloem in één keer toe en roer goed met een pollepel totdat de ontstane bal loslaat van de pan. Laat dit afkoelen en roer er dan één voor één de eieren door. Het eerste ei moet volledig zijn opgenomen voordat het tweede erin mag.

Vet een ovenplaat in, ook met olie, en maak met behulp van twee theelepeltjes bergjes deeg. Hoe mooier de bergjes, hoe mooier de soesjes. Dit kan natuurlijk ook met een slagroomspuit of iets dergelijks, maar wij doen het zoals onze moeder het deed. Dan worden ze namelijk een beetje rommelig, wat ze charmant, leuk rustiek maakt.

Wilt u ook de kaasversie proberen? Meng dan de geraspte kaas door de helft van het deeg, en bewaar een beetje om over de bovenkant te strooien. Schuif de ingevette plaat mét soesjes net onder het midden van de oven en zet de oven aan op 150 C. En hierna vooral niet de ovendeur openen om het bakproces te inspecteren, want dan storten de soesjes gegarandeerd in. Wat bij ons bij de kaasversie toch wel het geval is, maar dat kan aan de oven liggen. Ze zijn er niet minder lekker om. Laat de oven een half uur aan, zet hem dan uit, maar hou de deur nog een kwartier dicht. En nog een kwartiertje met de deur op een kier. Vul de niet-kaassoesjes met de slagroom.