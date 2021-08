Dadels: heerlijk, maar geen gezond alternatief voor de suikerpot

Janine kookt mediterraan, zus en cardioloog Annemieke controleert of alles door de gezondheidsbeugel kan.

Onlangs gaven we op de radio een minicollege met als onderwerp ‘De ene calorie is de andere nie’. We waren ervoor uitgenodigd naar aanleiding van ons recept met de gelijknamige titel in deze krant. En of we hapjes wilden meebrengen ter illustratie. Dat deden we. Erg leuk was het, en we hebben weer iets bijgeleerd. Speciaal hiervoor rekenden we namelijk de voedingswaarden van onze meer dan lekkere bramenmousse-amandelpetitfours uit. Die we vervolgens vergeleken met de voedingswaarden van een populair borrelhapje: medjouldadels met monchou. Ai, ai: wolfjes in schaapskleren.

Veel mensen denken dat dadels heel gezond zijn en gebruiken ze daarom vaak in plaats van suiker. Hetgeen wij een paar jaar geleden ook nog deden hoor. Een van onze eerste bakprobeersels-zogenaamd-zonder-suiker was bijzonder geslaagd: een prachtige, hoge cake vol rozijnen, gekonfijte sinaasappels, honing, ahornsiroop en dadels. Mierzoet! Inmiddels weten we beter. Eén zo’n toffe medjouldadel van 30 gram bevat maar liefst 23 gram suiker. Plus ongeveer 3 gram vezels. Wellicht dankt hij zijn goede imago aan die vezels.

Al deze info moet u er natuurlijk niet van weerhouden om eens een dadel te nuttigen. Maar om nu gedachteloos op een avond een bak dadels naar binnen te werken en dan nog steeds te denken dat u goed bezig bent, nee. Combineer een paar van zulke dadels bijvoorbeeld eens met zo’n prachtige romanesco oftewel groene torentjesbloemkool (ook wel Romeinse broccoli genoemd)!

En nu we het dan toch over de ultragezonde leden van de kruisbloemenfamilie hebben, en omdat het recept voor deze dadelromanesco een beetje kort is, krijgt u als bonus onze favoriete bereidingswijze voor broccoli en bloemkool. Want u kunt dit soort groenten bijna niet vaak genoeg eten! En dan niet tot moes gekookt en met zo’n maïzenapapje, maar lekker krokant gebakken met knoflook en ansjovis, bijvoorbeeld.

Romanesco met snoepige dadels

Ingrediënten voor 4 personen: • 2 romanesco’s (of iets meer of minder, ligt natuurlijk aan de grootte)

• 3 medjouldadels

• handje wal-, hazel- of cashewnoten Bonusgerecht:

• 2 stronken broccoli

• 2 knoflooktenen

• 2 of 3 ansjovisjes

• handje amandelen, hazel- of cashewnoten

• bakolie

• olijfolie

• (zwarte) peper

Bereiding

Verdeel de romanesco in roosjes. Ontdoe de dadels van de pitten en snij ze in smalle reepjes. Bak eerst de noten kort aan, voeg dan de romanescoroosjes toe en bak ze kort mee. Leg de gebakken roosjes op een schaal en verdeel er de dadels overheen. Kruid met een beetje zout en veel zwarte peper. Een scheut extra vergine olijfolie misstaat hier ook zeker niet.

Voor de broccoli snippert u de knoflookteentjes. Bak ze aan in olie, zet dan het vuur laag en wrijf er de ansjovisjes doorheen tot ze oplossen. Haal de roosjes van de stronken en snij de laatste in kleinere stukken. Haal het knoflook-ansjovismengsel uit de pan voordat u de broccoli gaat bakken. Als u het mengsel meebakt, is de kans groot dat het een en ander verbrandt en bitter wordt.

Bak dus de broccoli aan en roer vervolgens het ansjovismengsel er weer doorheen, met de onvermijdelijke scheut olijfolie en peper. Vanwege de ansjovis is zout niet meer nodig.