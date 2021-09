Bruine bonen met witte rijst

Culinair ontdekker Judith Cyrus beschouwt de wereld als haar keuken. Haar nieuwsgierigheid leidt tot gerechten die voor oog en tong een feestje zijn.

Ik ben de vierde in een gezin van vijf kinderen. Elke zondagochtend bereidde mijn vader het ontbijt: geroosterd brood en geprakte sardines met piccalilly, uitje en een klein stukje madame-jeanette peper. Terug van de kerkdienst bakte hij koek of begon hij met het avondeten. En ik mocht hem daarbij helpen. Mijn moeder had immers de hele week al gekookt.

Wij aten thuis bruine bonen met rijst, stamppot boerenkool met kaantjes, karbonaadjes met sperzieboontjes. En als het mijn ouders was gelukt om inkopen te doen bij een toko – ik heb het over de jaren zeventig en tachtig – dan aten wij moksâleysi, sopropo, hêrhêri, antruwa, bakkeljauw, kousenband met napi, tayerblad en als er een jarige was, lukte het altijd om pom, pastei en gemberbier op de feesttafel te zetten.

Mijn basis ligt in zowel de Nederlandse keuken als de Surinaamse smeltkroes (Creools, Hindoestaans, Javaans, Chinees, Joods) en inmiddels voel ik me in veel keukens van de wereld thuis. Mij is op het hart gedrukt dat de ingrediënten ‘overal te koop’ moeten zijn. Ik beloof u dat ik me daar zoveel mogelijk aan zal houden. Deze keer lukt dat me aardig: in deze bruine bonen met rijst zit zoutvlees en als uw supermarkt dat niet verkoopt, dan laat u dit simpelweg weg.

In mijn keuze voor dit recept heb ik me laten leiden door de start van het nieuwe schooljaar: dit recept was voor mijn studerende dochter jarenlang haar toevlucht als ze die maand weinig geld overhad en toch goed wilde eten. Lekker met gekookte witte rijst.

Ingrediënten voor 4 personen

•400 gram kip

•royaal zout en zwarte peper

•1 pot bruine bonen, 720 g

•2 eetlepels zonnebloemolie

•75 gram zoutvlees, uitgekookt en in blokjes gesneden, optioneel

•2 tenen knoflook, geperst

•1 grote ui, gesnipperd

•1 eetlepel tomatenpuree

•2 tomaten, ontzaad en in blokjes gesneden

•4 pimentkorrels

•1 laurierblad

•2 takken selderie, fijngesneden

•1 groentebouillonblokje

•½ theelepel nootmuskaat

•1 eetlepel suiker

•1 blikje knakworstjes, 400 g, uitgelekt

•1 madam-jeanette peper, gaaf (of chilipeper)

•1 eetlepel zoete ketjap, optioneel

Bereiding

Marineer de kip royaal met zout en peper en laat minimaal 15 minuten staan. Laat de bruine bonen uitlekken, vang het vocht op en vul het aan met water tot 500 milliliter.

Verhit de olie in een wok of diepe pan en bak kip en zoutvlees goudbruin. Roerbak knoflook en ui 3 minuten erdoor. Roerbak de tomatenpuree 1 minuut mee. Bak tomaatblokjes en uitgelekte bruine bonen kort mee. Voeg pimentkorrels, laurier, selderie, bouillonblokje, nootmuskaat, suiker, knakworstjes en het bonenvocht toe. Stoof 45 minuten op laag vuur met het deksel op de pan. Voeg na 35 minuten de madam-jeanette peper en eventueel de ketjap toe.

Proef en breng op smaak met zwarte peper en zout. Verwijder voor het serveren de madam-jeanette of chilipeper en let erop dat die heel blijft. Als de peper stukgaat, dan komen de capsaïcines vrij. Heeft u madam-jeanette peper gebruikt, dan loopt u de kans dat het gerecht dan té pittig is geworden.