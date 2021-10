Boons stressvrije kerstaanloop, deel 1: gevulde champignons

Culinair schrijver Joke Boon heeft sinds haar vierde anosmie (geen reukvermogen) én een grote liefde voor koken, kleurrijk eten en peulvruchten.

Ik hou van wandelen, het maakt mijn hoofd leeg en al wandelend kom ik op ideeën. Op een morgen wandelde ik over de oude dijk het bos in en daar kwam ik Corien tegen. Zij schrijft prachtige boeken en vertelde dat ze ging lopen om haar gedachten te ordenen voor het boek waaraan ze werkt. Ik vertelde dat ik toevallig net liep te denken of het een goed idee was om de Trouw-lezers de komende weken kerstgerechtideeën voor te schotelen. Dan kunnen ze al uitgeprobeerd worden en is er met kerst geen stress.

Corien leest Trouw en kent mijn rubriek. “Dat is een heel goed idee”, vond ze. Daarna vervolgden we ieder onze weg, want nadenken doe je het best in je eentje. Dat bos bracht me op het idee om iets met paddenstoelen te doen: gevulde champignons, die u ook heel goed op oudejaarsavond als borrelhap kunt serveren. Maar eerst de kerst. Als u deze champignons op een bedje van eikenbladsla legt dan geeft dat een mooi bordje.

De komende negen weken zal ik u (vegan) recepten geven die u als voor-, hoofd-, en nagerecht tijdens de kerstdagen kunt serveren. Ik noem het Boons stressvrije kerstaanloop. Omdat u de recepten al van tevoren uit kunt proberen, heeft u ze tegen kerst onder de knie.

Champignons bevatten B-vitaminen en mineralen, waaronder ijzer. Ze zijn echter niet zo rijk aan eiwit. Daarom vullen we ze met eiwitrijke kikkererwten en zonnebloempitten, waarna ze in de oven gebakken worden.

Voor 4 personen als voorgerecht of voor meerdere personen als borrelhapje

• 30 gram gepelde zonnebloempitten, 1-4 uur geweekt in ruim koud water (dan worden ze aangenaam zacht)

• 75 gram gekookte kikkererwten, uitgelekt

• ½ ui in stukken

• 1 theelepel rode currypasta

• 2 theelepels ketjap manis

• ½ theelepel zout

• 2 eetlepels olie

• 250 gram witte champignons, zorg dat u ongeveer 12 stuks van gelijk formaat heeft

Bereiding

Begin met het weken van de zonnebloempitten. Verwarm de oven voor op 180 graden. Neem een bakblik of ovenschaal waarin de champignons naast elkaar passen en leg er een stuk bakpapier in. Laat de zonnebloempitten goed uitlekken. Doe ze samen met de kikkererwten, ui, currypasta, ketjap, zout en 1 eetlepel olie in de keukenmachine. Pureer tot een grof samenhangend mengsel.

Wrijf de champignons schoon. Draai de steeltjes eruit en snij de rand weg, zodat er een kommetje ontstaat, waarin meer ruimte is voor de vulling. (Gebruik de steeltjes en randjes voor een soep of saus.) Vet de bolle kant van de champignonhoed licht in en zet ze op de bolle kant in de ovenschaal naast elkaar. Verdeel de vulling over de holtes. Sprenkel er wat olie over. Bak in het midden van de oven in 20 tot 25 minuten bruin en gaar.

Serveer warm of op kamertemperatuur.