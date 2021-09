Bonen-wortelspread om mijn herstel te vieren

Culinair schrijver Joke Boon heeft sinds haar vierde anosmie (geen reukvermogen) én een grote liefde voor koken, kleurrijk eten en peulvruchten.

Ze duwde het staafje zo ver in mijn keel dat ik ervan moest kokhalzen. Terwijl ze het in de rondte bewoog telde ze daarbij tergend langzaam terug van drie naar één. Even daarna verdween hetzelfde staafje diep in mijn neusgat. Een paar dagen eerder was ik voor de tweede maal gevaccineerd, daarom dichtte ik de klachten die ik had aan de bijwerkingen toe. Het was vriendin M. die me deed twijfelen, ik had haar een kleine week eerder gezien en zij testte positief. We hadden elkaar weliswaar in de buitenlucht én op afstand ontmoet, maar toch ging ik twijfelen.

’s Avonds kreeg ik een melding dat de uitslag van de test bekend was. Positief. Ik moest het scherm vergroten omdat ik eerst niet geloofde wat ik daar las. Ik die telkens zo voorzichtig, gemondkapt, afstandelijk en handen wassend was geweest. De volgende dag werd ik gebeld door de GGD die het bevestigde en me veel informatie, uitleg en tips gaf.

Ik voelde me niet lekker op een vreemdsoortige manier. Hondsmoe en raar in mijn hoofd. Alsof er een dikke wollen deken in mijn hoofd zat, die mij liet duizelen en elke vorm van denken onmogelijk maakte. Omdat ik zo moe was maakte ik nachten waarin ik wel elf, twaalf uur sliep, om daarna nog steeds moe te zijn.

Na een kleine week ging het denken iets beter. Mijn hervonden gedachten besloot ik met bonen te vieren. Ik weekte en kookte verschillende soorten bonen en maakte er onder andere deze wortelbonenspread van.

Ingrediënten voor een schaaltje van 250 gram • 100 gram worteltjes, naar het recept van vorige week (of neem 100 gram gekookte worteltjes)

• 150 gram gekookte witte bonen, gekookt of uit pot of blik, afgespoeld en uitgelekt

• 1-2 theelepel harissa (voor het recept van volgende week heeft u ook harissa nodig, dus eenmaal aangeschaft blijft u er niet mee zitten. Alternatief: sambal oelek)

• sap van ½ citroen

• 2 el olijfolie

• zout

Bereiding

Snij de worteltjes in kleinere stukjes. Doe alle ingrediënten in de keukenmachine of in de mengbeker van de staafmixer. Pureer tot een grove of fijnere spread, net waar u van houdt. Proef en voeg zo nodig extra harissa of sambal, citroensap of zout toe.

Lekker op grof brood, op crackers of in dotjes op een gemengde salade. In een afgesloten pot of bakje 5 dagen houdbaar in de koelkast.