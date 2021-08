Bobotie voor huwelijken en begrafenissen

Elke week plaatst Trouw een recept dat door een lezer naar recepten@trouw.nl is gestuurd. Deze week van Annalette Schreuder-Smith uit Zutphen.

Als geboren Zuid-Afrikaanse at ik, zolang ik mij kan herinneren, bobotie op huwelijken en begrafenissen. In Zuid-Afrika is het een traditie om bobotie te serveren op een huwelijk of begrafenis. Het gerecht kan namelijk lang van tevoren worden bereid en ingevroren. Op die manier hoef je het op de dag van de gelegenheid zelf alleen nog maar in de oven af te bakken.

Sperziebonen? Nee!

Ik woon sinds 15 jaar in Nederland en tot mijn schrik zag ik hier bobotie met sperziebonen. Dat kan echt niet! Traditioneel wordt bobotie gegeten met gele rijst, chutney, geraspte kokos en bananenschijfjes. Bobotie is een ovenschotel van rijkelijk gekruid gehakt met Afrikaanse ingrediënten, die door de VOC-invloed in Kaapstad tot stand gekomen is. Doordat ik het traditionele recept met laurierblad vervangen heb door vers citroenblad, heb ik er mijn eigen draai aan gegeven.

Koken en bakken waren altijd al mijn grote passie. Sinds kort ben ik voor mezelf begonnen met een cateringbedrijf, de Kaapse Kombuis. Dan komt een ‘go to-recept’ (een recept dat altijd goed is en gegarandeerd een treffer op tafel is) als deze bobotie altijd goed van pas.

Bobotie voor 6 tot 8 personen

Groep A: het uienmengsel

• 30 gr gemalen gember

• 30 gr bruine basterdsuiker

• 15 gr kerriepoeder

• 15 gr kurkuma

• 10 gr zout

• 2 gr peper

• 60 gr boter

• 5 uien fijn gesneden

Groep B: het gehaktmengsel

• 2 sneetjes witbrood in water geweekt

• 1 kg half-om-halfgehakt

• 150 gr rozijnen

• 60 gr chutney

• 30 gr abrikozenjam

• 30 ml azijn

• 30 ml worcestershiresaus

• 30 ml tomatenpuree

Groep C

• 375 ml volle melk

• 2 eieren

• vers citroenblad

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 graden. Doe alle ingrediënten van groep A, behalve de boter en de uien, in een kastrol (steelpan) en verhit het goed. Voeg dan de uien en de boter toe en bak het mengsel tot de uien glazig worden. Ga verder met groep B. Week het witbrood en druk het water uit het brood. Bak het gehakt en voeg daarna alle ingrediënten uit groep B toe. Meng alles met het uienmengsel uit groep A.

Kook het gehele mengsel 20 minuten op laag vuur en roer geregeld. Schep het daarna in een ovenvaste schaal. Bereid ten slotte groep C. Kluts de eieren en de melk en gooi dit over het gehaktmengsel. Druk dan ook het verse citroenblad in het gehaktmengsel. Bak de bobotie ongeveer 45 minuten in een voorverwarmde oven op 180 graden tot hij goudbruin is. Verwijder de citroenbladeren en serveer warm.