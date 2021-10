Bloemkool uit de oven met tahin

Culinair historica Charlotte Kleyn onderzoekt de verhalen achter ons eten en werkt ze graag uit in haar keuken.

Zoals beloofd vandaag een recept voor knapperige bloemkool uit de oven, voor bij de kaneelrijst van vorige week. Het is een grote favoriet hier in huis: ik geloof dat ik mijn huisgenoten geen groter plezier kan doen dan met bloemkool. Dat was vroeger wel anders, want allemaal zijn ze opgegroeid met platgekookte bloemkool met een papje. Inmiddels zijn ze helemaal om met mijn ovenvariant, en maken ze hem zelf ook regelmatig.

Ik kom uit een huishouden waar de bloemkool knapperig werd gekookt – ook niet heel spannend – maar kende wel al de gefrituurde bloemkool met tarator (tahin – sesampasta – met citroen en knoflook) van Libanees restaurant Beyrouth op de Amsterdamse Kinkerstraat. Iets lekkerders bestaat denk ik niet. Een beetje bitter, een beetje zoet, flink zout, fris, vet, knapperig en romig. Nu ik dit opschrijf, het is tien uur ’s ochtends, loopt het water me weer in de mond.

Thuis kunnen we ook bloemkool frituren, kijk bijvoorbeeld in kookboek Beiroet van Merijn Tol voor een versie met peterselieolie, gebakken pijnboompitten, korianderzaad, tahin en labneh (hangop). Dat is vreselijk lekker, maar ook veel gedoe. Nee, dan is bloemkool uit de oven veel handiger en ook waanzinnig smaakvol. De roosjes worden knapperig, slurpen zich vol met de olie en krijgen een hoge dooreetfactor. Tahin blijft de ideale begeleider. Varieer er verder rustig op los: roer bijvoorbeeld een beetje yoghurt of wat chilivlokken door de saus, strooi gehakte peterselie over de bloemkool, of granaatappelpitjes, en/of geroosterde pijnboompitten. Voor u het weet is bloemkool de lievelingsgroente van het huis. En komt hij nooit meer in de buurt van water.

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 bloemkool

• 4 eetlepels olijfolie

• 1 eetlepel gemalen komijn

• 1 eetlepel gemalen koriander

• snufje chilivlokken

• 3 eetlepels tahin (sesampasta)

• ½ knoflookteen, fijngesneden of geperst

• kneepje citroensap

Bereiding

Verwarm de oven voor op 220 graden en leg bakpapier op 2 bakplaten. Verwijder de buitenste bladeren van de bloemkool. Trek of snijd de roosjes van de bloemkool maar laat het steeltje er aan. Snijd in de lengte door de helft, zodat je aan een kant een plat oppervlak krijgt. Verdeel zo de hele kool in stukken. Het luistert allemaal niet zo nauw: kleiner of groter, zelf kruimels, ze mogen allemaal meedoen, ook de wat kleinere zachte bladeren.

Doe alles in een grote kom en meng er de olijfolie, komijn, koriander, chili en wat zout door. Spreid alles goed uit over de 2 bakplaten (1 kan ook wel, maar met 2 krijgt alles meer de ruimte) en zet 45 minuten in de oven – wissel op de helft van de tijd de bakplaten en schep de bloemkool goed om – tot de bloemkool lichtbruin is en de randjes knapperig. We hebben liever te bruin dan te bleek, dus geef hem als het nodig is nog wat meer tijd.

Maak intussen de tarator: meng de tahin met de knoflook, citroen en 2 eetlepels water. Eerst lijkt het veel te dik, dan lukt het opeens. Voeg vervolgens nog 1 eetlepel water toe tot u een vrij vloeibare saus heeft. Breng op smaak met zout.

Doe de bloemkool in een grote schaal en overgiet met de tarator. Serveer direct.