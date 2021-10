Bloemkool met de lekkerste kleuren

Culinair schrijver Joke Boon heeft sinds haar vierde anosmie (geen reukvermogen) én een grote liefde voor koken, kleurrijk eten en peulvruchten.

Als je zoals ik niets kunt ruiken, dan proef je ook veel minder. Het reukvermogen bepaalt voor een groot deel of en wat je proeft. Wie niet ruikt, proeft 80 tot 90 procent minder dan iemand die wel kan ruiken.

Daarom worden bij reukverlies de andere zintuiglijke waarnemingen belangrijker. Zo is kleur een belangrijk aspect om een maaltijd aantrekkelijk te laten ogen en daardoor te doen smaken. Als je een uitnodigend kleurenpalet op je bord ziet, dan krijg je vanzelf trek. Zelf associeer ik groen met gezond, geel met zonnig en uitnodigend, roze met zoet en van oranje word ik enthousiast.

Van wit eten hou ik veel minder: voor mij zit daar geen smaak aan. Daarom geen witte asperges, schorseneren of gekookte bloemkool op mijn bord.

Tóch koop ik regelmatig bloemkool, omdat je er heel lekkere – gekleurde – gerechten van kunt maken. Ik noem bloemkoolcurry, aloo-gobi (een kruidig Indiaas gerecht van bloemkool en aardappel), bloemkoolcouscous, soep of in de oven gebakken met een pikant kruidig laagje erom. Dat laatste eet ik best vaak, omdat het zo ontzettend lekker is.

Ik verdeel een bloemkool in roosjes, haal ze door een beslag, bak ze voor in de oven en daarna nog eens knapperig en kruidig af. Tzatziki en een graansalade zoals couscous ernaast en we smikkelen zo een hele bloemkool met zijn tweeën op. Het originele recept komt uit Boordevol groenten, een kookboek van de familie Pollan, ik maakte er mijn eigen vegan versie van.

Ingrediënten voor 2-4 personen

• 1 bloemkool

• 90 gr speltbloem

• ½ tl zout

• 1 tl paprikapoeder

• 1 tl gemalen komijn

• ½ tl gemalen peper

• 195 ml plantaardige drink, soort naar keus

• 1 el azijn of citroensap

• 40 gram plantaardige boter, ik gebruik Flora

• 2-4 el harissa (Let op! Elk merk en soort harissa smaakt anders. Sommige zijn veel pittiger dan andere, kijk dus goed welke soort u heeft én of u van pittig houdt.)

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 graden. Verdeel de bloemkool in roosjes, was ze en laat ze goed uitlekken. Doe de speltbloem, zout, paprikapoeder, komijn en gemalen peper in een kom en meng door elkaar.

Meng de plantaardige drink met de azijn of het citroensap en schenk dit al roerend bij het meel tot een yoghurtdik en klontvrij beslag. Haal de bloemkoolroosjes door het beslag en leg ze op de bakplaat. Bak 10 minuten en keer ze dan om. Bak nogmaals 8 minuten. Haal de bakplaat uit de oven.

Verlaag de oventemperatuur naar 180 graden. Smelt de boter en de harissa in een pannetje. Doe de bloemkoolroosjes in een ruime kom en overgiet met het boter-harissa mengsel. Hussel goed door, zodat alle roosjes bedekt zijn. Leg een schoon vel bakpapier op de bakplaat, verdeel de roosjes erover en bak ze 30-35 minuten knapperig en bruin.