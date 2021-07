Arancini: Italiaanse bitterballen met truffelrisotto

Foodspecialist Natasja Kilerciyan runt haar eigen cateringbedrijf. Ze kookt graag eten dat mensen intens genot geeft en tegelijkertijd verbindt.

De bitterbal, wie kent onze nationale trots nou niet. Deze komt vaak tevoorschijn tijdens verjaardagsfeestjes, in sportkantines en bruine kroegen (waarbij de kroegbaas weet hoe je de gasten culinair kunt verleiden door ze kosteloos uit te delen). Kortom ze zijn en blijven toch geliefd op de meeste plaatsen. Dit deed me denken aan een soortgelijke trots van de Sicilianen, namelijk de arancini.

Dit zijn een soort van Italiaanse bitterballen. Je maakt een risotto naar keuze en rolt hier, (de volgende dag) balletjes van. Deze balletjes paneer en frituur je, zoals je dat ook met zelfgemaakte bitterballen zou doen. Een bijkomend voordeel als je risotto hebt gemaakt en weer een portie overhoudt. Dit overkomt mij regelmatig, omdat ik altijd het gevoel heb dat ik voor een heel weeshuis aan het koken ben. Waarschijnlijk hebben mijn Armeense roots hier een groot aandeel in.

Voor deze arancini koos ik zelf voor een truffelrisotto. Aan de vulling kun je simpelweg een pesto of tapenade van truffel toevoegen. Ik had mezelf toevallig een heerlijke tapenade met truffel cadeau gedaan uit mijn favoriete delicatessenwinkel, maar deze pesto’s of tapenades met truffel zijn op veel plekken te koop. En als je toevallig ergens in de voorraadkast verse truffel hebt liggen, dan spreekt het voor zich dat je deze raspt over de vulling van je arancini.

Ingrediënten voor 4 personen

• 200 gram koude reeds bereide risottorijst

• 1 bol mozzarella

• 30 gram grana padano (Parmezaanse of oude kaas mag ook)

• 4 theelepels truffeltapenade

• 2 eieren, alleen het eiwit

• 5 eetlepels bloem

• 5 eetlepels panko (gedroogd Japans broodkruim)

• snufje peper en zout

• 400 ml zonnebloemolie

Bereiding

Snijd de mozzarella in kleine fijne blokjes en meng deze met de mozzarella, grana padano en de tapenade door elkaar heen (dit wordt je vulling).

Maak je handen vochtig onder de koude kraan en pak een klein beetje risotto in je hand. Draai er met je handen een rond balletje van ter grootte van een flinke golfbal en druk er een klein stukje van je vulling in. Draai nog even verder zodat de vulling goed bedekt is met risotto. Leg het balletje op een bord en ga zo verder totdat alle risotto op is. Maak regelmatig je handen even vochtig met koud water om te voorkomen dat de rijst blijft plakken.

Klop het eiwit lichtjes op, maar niet te schuimig. Zet drie diepe borden of kommen klaar met de bloem, losgeklopte eiwit en panko. Gooi een snufje peper en zout door de bloem en de panko heen. Wentel de balletjes eerst door de bloem, dan het ei en daarna door het broodkruim. Herhaal deze stap nog een keer. En stop de balletjes een half uur in de vriezer, zodat ze wat steviger worden van structuur. Dit maakt het bakken ook een stuk makkelijker.

Verhit de zonnebloemolie tot ongeveer 180 graden. Bak de arancini ongeveer 6 tot 8 minuten totdat ze goudbruin zijn. Nog een tip om ervoor te zorgen dat alle balletjes op hun best zijn: controleer bij de bereiding van de balletjes eerst één balletje om te zien of de kaas van de vulling wel lekker gesmolten is.