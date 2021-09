Appelkruimeltaart met vijfkruidenpoeder en rumrozijnen

Culinair ontdekker Judith Cyrus beschouwt de wereld als haar keuken. Haar nieuwsgierigheid leidt tot gerechten die voor oog en tong een feestje zijn.

Toen ik mijn lief leerde kennen, waren kookboeken voor haar vooral handleidingen op weg naar een geslaagde maaltijd. Inmiddels zijn we zeven jaar verder en ben ik erin geslaagd iets van mijn liefde voor kookboeken aan haar over te brengen.

Afgelopen zaterdagochtend zag ik Marieke met een grote glimlach op haar fiets stappen: ze staat deze maand elke zaterdag in de kookboekenwinkel Mevrouw Hamersma in De Pijp te Amsterdam. In gedachten kon ik haar winkel-openen-ritueel zien: de deur openzetten, het bord naar de hoek van de straat rijden, het tafeltje met daarop de tweedehandsboeken buitenzetten. En dan eerst een bakkie.

Mijn bijdrage aan een topverkoop lag in de verleiding: kookboekkopers waarderen de geur van baksels. Ik koos een appelkruimeltaart en aangezien de keuken in de winkel goed geoutilleerd is, werd ook het bakken voor mij een feestje.

In deze appeltaart gaat Chinees vijfkruidenpoeder. Die kunt u kopen maar zelfgemaakt is veel lekkerder. Bak in een droge koekenpan op halfhoog vuur 7 steranijs, 1 gebroken kaneelstokje en 12 kruidnagels. Schud de pan tot de kruiden gaan geuren en een beetje beginnen te roken. Doe de kruiden in een kom en verwarm op dezelfde manier 1 theelepel venkelzaad en 1 theelepel (szechuan) peperkorrels. Maal alle kruiden fijn in een vijzel of keukenmachine. In een droog potje bewaren en af en toe even snuiven – heerlijk!

Geen idee wat ik komende zaterdagen bak, maar weet u welkom.

Ingrediënten

•75 gram rozijnen

•2 ruime eetlepels rum

•180 gram amandelmeel

•1 eetlepel geraspte kokos

•50 gram kokosolie

•1,5 theelepel vloeibare honing

•1 theelepel rum

•1 snufje (Maldon) zout

•1 kilo zachtzure appels (5 à 6 stuks)

•2 eetlepels water

•1 theelepel citroensap

•2 theelepels vijfkruidenpoeder

•50 gram suiker

•50 gram geschaafde amandelen

Bereiding

Wel de rozijnen 10 minuten in lauwwarm water. Giet af en voeg 2 ruime eetlepels rum eraan toe. Laat staan tot gebruik. Verwarm de oven voor op 180 graden.

Vermeng amandelmeel, kokos, kokosolie, honing, rum en een snufje zout in een kom tot een kruimelig mengsel. Zet het mengsel in de koelkast tot gebruik (de kou maakt het deegje straks krokanter).

Schil de appels, ontdoe ze van het klokhuis en snijd ze in kleine blokjes. Doe de appelstukjes in een pan met het water, citroensap en het vijfkruidenpoeder. Breng zachtjes aan de kook en laat 10 minuten koken tot de appelstukjes beetgaar zijn. Haal de appelstukjes van het vuur en roer de rozijnen (inclusief rum) en suiker er door. Laat 20 minuten afkoelen.

Vul de bodem van een ovenschaal van ongeveer 20 centimeter met de appelmix. Verdeel de kruimel gelijkmatig over de appels. Strooi de geschaafde amandelen erover. Bak de appelkruimel in 25 minuten goudbruin en gaar. Lekker zonder of met een klodder slagroom of crème fraîche.