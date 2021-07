Als Don Quichot vechten tegen pakjes en zakjes

Vechten tegen de bierkaai is het. Soms voel ik me als Don Quichot, verwikkeld in een eeuwig hopeloze strijd. In mijn geval niet tegen windmolens, maar tegen pakjes en zakjes. Steeds meer mensen zeggen die nimmer te gebruiken, terwijl de schappen in de supermarkt alsmaar voller raken met alwéér nieuwe onzinnige poedermixen waar je water, kipfilet en courgette aan moet toevoegen.

Intussen mag dan wel klip en klaar wetenschappelijk bewezen zijn dat mensen dik en ziek worden van highly processed foods, de industrie roeptoetert ijzerenheinig ‘zonder toegevoegde smaakversterkers’ en ‘zonder kunstmatige kleurstoffen’ en juist ‘met lekker veel groente’. Als je die tenminste braaf erbij koopt, want de pakjes zelf bevatten vooral suiker, zout, palmvet en bindmiddel. En dan ook nog met hilarische vegatips als ‘Een dagje geen vlees? Vervang de hamblokjes door zalmfilet’. Nee, voor je gezondheid moet je het niet van de industrie hebben. In 2014 spraken voedselfabrikanten en overheid af om de hoeveelheid zout en suiker in voedingsmiddelen significant te verlagen, maar het RIVM ontdekte dat daar weinig van terecht is ­gekomen. Goh, verrassend.

Gebrande caesarsalade Beeld Karin Luiten

En nu? Strengere overheidsmaatregelen? Sancties? Een zinloos gevecht waar zelfs die vernuftige Spaanse edelman zich niet aan zou wagen. Kunnen we niet beter consumenten zélf in actie laten komen? Uw hoogst­eigen antipakjesactiviste roept het al jaren: laat al die industrieel bewerkte poedermixen, kant-en-klaarmaaltijden, pre­fabsalades, paksauzen, bliksoepen en fabriekstoetjes links liggen en maak het zelf. Dat is gezonder. En vooral lekkerder.

Het fenomeen ‘gezond’ is trouwens een mijnenveld op zich. Neem al die ‘gezonde’ salades in het koelvak van de supermarkt: vreugdeloos groen spul in een plastic doos, vergezeld van mierzoete dressing en een zakje knetterharde croutonnetjes. Ik telde alleen al vijf verschillende caesarsalades, plus nog eens zes soorten caesardressing in flesje of zakje. Van de zotte. Uit recalcitrantie besloot ik deze saladeklassieker eens lekker geweld aan te doen, maar zowaar, het resultaat blijkt geweldig lekker.

Ingrediënten voor 4 personen, lunch/voorgerecht • 3 à 4 kropjes little gem

• 3 oudbakken boterhammen

• 100 g cottagecheese

• stuk Parmezaanse kaas (± 40g)

• 4 eetl olijfolie

• 1 knoflookteen

• optioneel: 4 eieren Misosaus: • 2 volle eetl witte miso (75 g)

• 2 eetl rijstazijn

• 2 eetl water Bereiding Broodkruim: Laat de olie en gekneusde knoflookteen op zacht vuur 4-5 minuten trekken in een koekenpan. Maal intussen het brood (mét korst) tot vlokkig kruim in de keukenmachine. Gooi de knoflook weg en bak het broodkruim al omscheppend knapperig in de hete olie. Laat afkoelen op een bord. Snij de slakropjes in de lengte in vier parten die nog bij het kontje aan elkaar zitten. Roer de miso goed los met rijstazijn en water. Kwast dit over het snijvlak van de slaparten en een beetje tussen de blaadjes. Schuif op een bakplaat ± 5 minuten onder de hete grill tot de miso bubbelt en de sla hier en daar geblakerd is. Serveren: Verdeel de slaparten over vier borden. Schep overal een dot cottagecheese tussen. Bestrooi met gebakken broodkruim en geschaafde parmezaan. Wie wil, serveert er nog een gekookt eitje bij.

Tip Little gem (ook wel ‘baby romaine sla’ ­genoemd) kan variëren in formaat. Van kleine kropjes zou ik er vier nemen.