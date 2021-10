Aardpeer-zalmsoep met aardpeerchips en pijnboompitten

Janine kookt mediterraan, zus en cardioloog Annemieke controleert of alles door de gezondheidsbeugel kan.

Er moet meer vette vis eten gegeten worden! We stellen dit niet graag zo boud, want o wee, de overbevissing. We doelen hier op de gezondheidswaarde van vette vis. Voortdurend zijn we op zoek naar variatie qua vette-visrecepten. Vooral met zalm, koning onder de vette vissen. En dit terwijl we niet eens de grootste zalmfans zijn. Maar dat wist u al. Het gehalte omega 3 (goede onverzadigde vetten) van zalm is echt hoog. En duurzaam gevangen zalm kopen kán, bijvoorbeeld als de vis voorzien is van het stempel msc, wat staat voor Marine Stewardship Council. Of duurzaam gekweekt, dan met de afkorting asc erbij: Aquaculture Stewardship Council. Zalm verliest helaas wat van die gezondheidswaarde als ie gerookt of stevig opgestookt wordt, en daarom eten wij ’m graag rauw. Zo ook in deze aardpeersoep met zo’n heerlijke oersimpele zelfgetrokken bouillon als basis.

Ingrediënten voor vier personen • 2 stengels bleekselderij

• bakolie

• 2 uien

• 4 tenen knoflook

• 4 stengels bosui

• zout, peper

• 400 gram aardperen

• 250 gram aardappels

• scheutje melk

• 300 gram zalmfilet

• 50 gram pijnboompitten

Bereiding

Eerst maken we de bouillon. Snij de bleekselderij in stukjes. Verwarm wat olie in een pan en bak de bleekselderij even aan. Verwijder van de uien alleen de buitenste, vaak gore uienbladeren, de rest mag blijven zitten. Snij de uien in vieren. De knoflook hoeft ook niet gepeld te worden, gewoon even kneuzen en hup, in de pan met de uien. Snipper de bosui en doe die er ook bij. Doe er 750 ml water bij en laat de groenten een half uur zachtjes koken. Zeef de groenten eruit en u houdt een heerlijke bouillon over waar u naar smaak zout en peper aan toe kunt voegen (rustig aan met het zout, en gebruik bij voorkeur kaliumzout).

Na ons recept voor Topinamburkuchen kwam een vriendelijke lezer met de tip dat je een aardpeer eigenlijk niet hoeft te schillen. In dit geval levert geschilde aardperen een helderder eindproduct op. Daarom halen we zo veel mogelijk bruin van de aardperen. Snij ze in stukjes, hou twee exemplaren apart. Schil de aardappels en snij ze in ongeveer even grote stukjes. Zet de aardperen met de aardappels op met een scheutje melk en iets meer water, zodat ze net niet helemaal onder staan. Laat ze zo garen. Roer wel, en kijk of ze niet droogkoken. Mocht u een bouillonblokje willen gebruiken, doe er dan een extra ui, twee stengels bleekselderij en een flinke teen knoflook bij, voor wat extra verse groente.

Snij de apart gehouden aardperen in ultradunne schijfjes en bak ze in een laagje olie. Laat ze uitlekken op keukenpapier. Bak ook de pijnboompitten een beetje bruin. Snij de zalm in slanke blokjes. Pureer tot slot het aardpeer-aardappelmengsel met een mixer en voeg de bouillon eraan toe. Goed roeren en opdienen met de blokjes zalm, pijnboompitten en zalig krokante aardpeerchips.