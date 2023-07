Zuurstokroze Barbie-komedie is intelligent en woke genoeg om met alle mitsen en maren te spelen

Barbie

Regie: Greta Gerwig.

Met Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell, Dua Lipa en als verteller Helen Mirren.

Er zijn momenteel drie grote zomerfilms in omloop. De mannelijke films, gemaakt en gedragen door mannen, gaan over wapens die de mensheid bedreigen. In het geding zijn Oppenheimer van Christopher Nolan en een nieuw Mission: Impossible-avontuur met Tom Cruise. Het vrouwelijke zomerspektakel, geregisseerd door Greta Gerwig en geproduceerd door Margot Robbie die ook de hoofdrol speelt, tovert een zuurstokroze wereld tevoorschijn waarin het elke avond Girls Night is.

Barbie, de geliefde pop van speelgoedfabrikant Mattel die sinds 1959 al in veel gedaantes op de markt verscheen, heeft voor het eerst een grote bioscoopfilm gekregen. Gerwig die het scenario schreef met haar partner, de New Yorkse regisseur Noah Baumbach, komt met een verrassende opening waarin stevig geknipoogd wordt naar Stanley Kubricks 2001: A Space Odyssey waarin apen de monoliet ontdekten.

In Barbie zien we meisjes lusteloos moedertje spelen met babypoppen tot ze Barbie ontdekken, de pop die alles verandert. Barbie kan verschillende identiteiten aannemen. Ze kan van beroep advocaat zijn of chirurg. Ze kan zwart zijn, mollig en zelfs zwanger, terwijl Barbie er in de film toch echt van overtuigd is dat ze geen vagina heeft.

Ryan Gosling als Ken

Erg leuk is dat er in Barbieland, een plastic paradijs in alle tinten roze, verschillende Barbies rondlopen en dat de geblondeerde Ken, gespeeld door Ryan Gosling, diverse concurrenten heeft die allemaal Ken heten. Maar de grootste troef is wel dat de goedlachse hoofd-Barbie, gespeeld door Margot Robbie, een existentiële crisis beleeft en vanuit Barbieland een reis maakt naar de echte wereld.

Samen belanden Barbie en Ken in Los Angeles waar Ken al snel leert dat mannen hier de baas zijn. Ken die in Barbieland altijd een bijrolspeler was, ontdekt het patriarchaat. Barbie leert op haar beurt verschillende echte vrouwen kennen, waaronder een opstandig tienermeisje dat haar Barbie in de ban heeft gedaan. Omdat Barbie een onrealistisch vrouwbeeld propageert, en omdat Barbie willekeurig consumentisme in de hand werkt.

Barbie, met Margot Robbie als Barbie Beeld Courtesy of Warner Bros. Pictures

De makers zeggen zich daarmee bewust te zijn van de kritiek op de modepop die zich zo graag hult in Chanel, tegelijkertijd presenteren ze als hoofdrolspeelster een blonde, blauwogige godin die hooggehakt en kortgerokt door het leven gaat. Deze stereotiepe Barbie, zoals Helen Mirren haar als verteller noemt, beleeft dan wel een crisis, de vraag is hoeveel meisjes zich aan deze Barbie zullen spiegelen. Zeker nu ultradun, zo lezen we overal, weer mode is. Ook vraag je je af hoe goed speelgoedfabrikant Mattel – overduidelijk aanwezig in de film – hierbij vaart.

Het script is tegelijk intelligent en woke genoeg om met al die mitsen en maren te spelen. Qua stijl pakt Gerwig, die over een budget van circa 100 miljoen dollar beschikte, ook flink uit. Naar lieve lust citeert ze uit klassiekers als Grease en Jacques Tati’s Playtime. Ook doet de Barbie-komedie denken aan The Truman Show, over de arme Truman die dacht dat de artificiële wereld waarin hij leefde de echte wereld was.

