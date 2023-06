Wes Andersons prachtige beeldtaal toont: de sterren bereiken we nooit

Asteroid City

Regie Wes Anderson

Met Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks

★★★★

‘De wereld is zo groot, zo complex, zo vol wonderen en verrassingen, dat het de meeste mensen jaren kost om te zien dat die wereld ook onherstelbaar beschadigd is.’ Zo opent de Amerikaanse criticus Matt Zoller Seitz zijn boek The Wes Anderson Collection. Hij vervolgt: ‘We noemen die tijd van onderzoek ‘de kindertijd’. Om grip te krijgen op die wereld bouwen sommigen van ons modellen ervan. Die miniaturen noemen we ‘kunstwerken’.’

Zoller Seitz wijst in de introductie van het boek op een typische eigenschap van Wes Anderson-films: in het decorontwerp, de cameravoering en het gebruik van animatie, plattegronden en modellen is altijd voelbaar dat het om een miniatuur gaat. Een excentrieke kleine uithoek van de wereld, waar alles volgens de regels van Wes Anderson verloopt. Dat wil zeggen: zachtmoedig en met humor, met aandacht voor de kleinste details. Met een voorliefde voor alles wat analoog en mechanisch is, en met oog voor het bitterzoete dat verstopt zit in alle menselijk streven.

Anderson heeft een enorm herkenbare visuele stijl waar vooral het afgelopen half jaar talloze AI-imitaties van zijn gemaakt – zoek online op ‘Wes Anderson fake trailers’ . Toch overtuigen die AI-imitaties zelden. De reden: Andersons films zijn nooit alleen stijl.

Kinderen zijn tot meer in staat dan volwassenen

Asteroid City is een typische Wes Anderson-miniatuur. In het fictieve woestijnstadje met diezelfde naam vindt anno 1955 de jaarlijkse Junior Stargazer-conventie plaats. Het stadje is vernoemd naar de meteoriet die daar een paar duizend jaar geleden insloeg, herkenbaar aan het enorme gat in de grond. Tegenwoordig staat er een observatorium, reden om ouders en kinderen met hun ruimtevaartprojecten uit het hele land naar het stadje te halen.

Die projecten zouden van middelbareschoolniveau moeten zijn, maar typisch voor Anderson – in zijn universum zijn kinderen steevast tot meer in staat dan volwassenen denken – zijn die komisch geavanceerd. Een onverwachte gebeurtenis van kosmische proporties zorgt ervoor dat het stadje in lockdown moet tot het gevaar is geweken.

Anderson gebruikt bij voorkeur steeds dezelfde groep bekende acteurs. Onder meer Bill Murray, Tilda Swinton, Owen Wilson, Jason Schwartzman en Edward Norton zijn terugkerende gezichten. In Asteroid City zijn daar Tom Hanks en Scarlett Johansson aan toegevoegd.

Emotioneel gewicht

Schwartzman speelt een oorlogsfotograaf, Augie Steenback, die drie weken geleden weduwnaar is geworden, maar nog niets aan z’n kinderen heeft verteld over de dood van hun moeder. Tom Hanks speelt zijn schoonvader, die naar het stadje komt om hen emotioneel bij te staan. Johansson speelt de moeder van een andere ‘junior stargazer’, een filmster met een melancholische inslag die bij voorkeur rokend uit het raam hangt.

De kunstmatigheid van het decor en de emotionele interacties worden door Anderson met een knipoog benadrukt doordat alle gebeurtenissen in Asteroid City een toneelstuk blijken te zijn, geschreven door de fictieve schrijver Conrad Earp (Edward Norton). Met een knipoog, omdat de terugkerende kritiek op Andersons films is dat ze te kunstmatig zijn en te weinig emotioneel gewicht hebben.

Dat emotionele gewicht voel je als je een stap terugzet, zoals Anderson ons vraagt te doen. Het stadje in de woestijn, dat beetje structuur in een verder wrede en onverschillige woestenij, met mensen die naar de sterren reiken maar die nooit zullen bereiken, zie het als Wes Andersons metafoor voor het leven.

Gemankeerde levens

Maar Asteroid City is vooral ook een visuele belevenis, waarin je eindeloos kunt gniffelen over kleine visuele vondsten in het decor. Of grote visuele vondsten, zoals die enorme krater naast het stadje die een fantastische metafoor is voor de afwezigheid van de moeder en de rouw die Augie Steenback en zijn kinderen moeten verwerken.

Wat je nog wel eens wilt vergeten bij Andersons films, omdat er van alles tegelijk gebeurt in beeld, is met welk gemak hij een hele stoet aan eigenaardige personages tot leven wekt in ruim anderhalf uur. Allemaal worden ze in die korte speeltijd herkenbare figuren. Allemaal krijgen ze hun eigen drama.

In wezen is dat drama bij Wes Anderson steeds hetzelfde. In The Life Aquatic joeg Steve Zissoe in zijn enorme onderzeeër op de mythische jaguarhaai die zijn vriend had opgegeten, om net op tijd in te zien dat die wraak zinloos was en hij vooral verdriet had. In The Royal Tenenbaums was er het verdriet om de scheiding van Royal en Etheline Tenenbaum die diepe sporen naliet in het leven van hun kinderen.

Het wezenlijke element in alle films van Wes Anderson is dat mensen veel minder controle hebben over het leven dan ze denken. Onze ambities zijn imposant en indrukwekkend, laat Anderson steeds met liefde en humor zien, maar we zijn ook gemankeerde wezens.