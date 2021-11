Voyage is ‘klassiek Abba’ en met hoorbare liefde gemaakt

Wereldnieuws: het eerste Abba-album in veertig jaar verschijnt vandaag. Voyage blijkt een waardig afscheid van één van de populairste bands aller tijden.

De popmuziek wordt oud. De grondleggers zijn dood of in de winter van hun leven. Dat biedt ruimte om terug te blikken, na te denken over hun (muzikale) erfenis of afscheid te nemen.

Bob Dylan, Neil Young en Fleetwood Mac verkopen de rechten op hun liedjes, Rob de Nijs, Elton John en Paul Simon nemen met een tournee afscheid van hun fans en Paul McCartney, Velvet Underground en The Bee Gees blikken in documentaires terug op hun gloriedagen.

ABBA neemt afscheid in stijl. Met een nieuw album en door onsterfelijk te worden. Voyage, hun eerste plaat in veertig jaar tijd, gaat gepaard met een concertreeks volgend jaar in Londen. Zelf gaan de vier zeventigers niet meer de bühne op; ze worden vertegenwoordigd door avatars, ABBAtars genoemd.

Hit na hit

Daarmee komt er eindelijk een echt afscheid van een van de meest succesvolle popgroepen aller tijden. De twee stellen (Agnetha Fältskog en Björn Ulvaeus, Benny Andersson en Anni-Frid Lyngstad) scoorden hit na hit met liedjes als Dancing Queen, Fernando, Money, Money, Money en natuurlijk Waterloo, hun doorbraak bij het Eurovisie Songfestival van 1974.

Honderden miljoen verkochte platen en twee verbroken huwelijken verder stopte de band stilletjes in 1982. In de jaren negentig ontdekte een nieuwe generatie de tijdloze liedjes. Eerst via ABBA Gold, de verzamel-cd met alle hits die uitgroeide tot een van de bestverkopende albums ooit. Het album staat na duizend weken nog steeds in de Britse hitlijst. Daarna via de musical en film Mamma Mia!.

Een reünie bleef uit. Zelfs een lucratief bod – naar verluidt een miljard dollar – werd afgeslagen. Tot de bandleden zelf in 2018 lieten doorschemeren aan twee liedjes te werken: I Still Have Faith in You en Don’t Shut Me Down.

Die eerste is de opener van hun negende album Voyage, dat vanaf vandaag te beluisteren is. Een select groepje journalisten mocht alle tien liedjes vorige week al één keer beluisteren bij de platenmaatschappij, na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring.

Alle ingrediënten

De eerste indruk van Voyage: klassiek ABBA. In een dik half uur horen we alle ingrediënten die de groep zo succesvol maakte. De liedjes zijn geschreven en geproduceerd door Ulvaeus en Andersson, Fältskog en Lyngstad zingen samen, ook uit dit album blijkt hun liefde voor goede melodieën, catchy hooks en klassieke popstructuren, zwierige strijkers en een rijk georkestreerde productie.

I Still Have Faith in You zet direct de toon. Regels als There was a union/Of heart and mind/The likes of which are rare and oh-so hard to find (Vrij vertaald: ‘Er was een samensmelting van hart en hoofd die zeldzaam is en moeilijk te vinden’) kunnen op een liefdesrelatie slaan, maar net zo makkelijk op ABBA zelf.

Zo lijkt er vaker vol nostalgie, trots en waardering teruggekeken te worden op het eigen verleden. Of juist met empathie en mededogen, zoals in I Can Be That Woman, dat gaat over de dieptepunten in relaties.

Muzikaal is het nog steeds 1981, zoals het gedateerde Just A Notion al bewees. Ook Keep an Eye on Dan, met zijn wat dunne vocalen, is een vullertje, en de synthesizers in Bumblebee komen rechtstreeks uit de jaren tachtig. Daar tegenover staan prima aanvullingen op het oeuvre als het bijna Ierse When You Danced With Me, No Doubt About It en I Can Be That Woman.

De verwachting dat ABBA ook anno 2021 weer furore zou kunnen maken in de hitlijsten is onrealistisch. Daarvoor is de popmuziek sindsdien te veel veranderd. Gelukkig hebben de vier de verleiding weerstaan om met hulp van hedendaagse producers krampachtig aansluiting te zoeken bij het geluid van nu en zo hebben ze hun oeuvre niet bezoedeld.

Voyage is een album dat met hoorbare liefde is gemaakt en dat voelt als een welkome toegift voor de fans.

Lees ook:

Zo kwam Abba weer bij elkaar

Abba is voorgoed verleden tijd, zeiden de leden van de Zweedse band jarenlang. Nu komen ze toch weer samen.