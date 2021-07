Vietnamees eet je vooral ook met plezier

Wat een heerlijke keuken is de Vietnamese toch. Lichte gerechten, met veel verse kruiden, die goed bij de zomer passen. En, zo benadrukt Uyen Luu in haar boek Vietnamees - makkelijke en authentieke recepten, je kunt koken met wat je in huis hebt. Zoals in mijn geval snijbiet (de moestuin gaat hard de laatste weken), een ideaal ingrediënt voor een gerecht als gebakken eiermie met bladgroenten. Als dan ook nog eens de zeebaars in de aanbieding blijkt - heerlijk uit de oven met gember en kimchi - staat er in een handomdraai een feestmaal op tafel.

De recepten in Vietnamees zijn divers, van salades, noedelsoepen en rijstgerechten tot overheerlijke desserts. Maak bijvoorbeeld eens de kokosrijstpudding met gembersiroop en gegrilde perziken. Bijna te lekker. Minder fraai is de grote hoeveelheid recepten waarin vlees en vis een hoofdrol hebben. Juist de Vietnamese keuken kan prima zonder. Een gemiste kans.

Uyen Luu is culinair recensent voor o.a. The Guardian. Ze benadrukt dat het bij elk recept gaat om het evenwicht tussen zoet, zuur, zout, umami, bitter en pittig. En om eten met plezier (an choi in het Vietnamees). En zo is het natuurlijk.

Beeld

Uyen Luu

Vietnamees - makkelijke authentieke recepten

224 blz. € 25,95

Verschijnt op 22 juli