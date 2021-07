Uitgerekte dode tijd in Palermo

Le Sorelle Macaluso Regie: Emma Dante

Met Alissa Maria Orlando, Susanna Piraino, Anita Pomario

★★★★

Je kunt alleen maar hopen dat je niet zult meemaken wat de zussen Macaluso overkomt, op die zonnige middag zo lang geleden. Een tragedie tekent vier levens die nog maar net waren begonnen.

Wanneer het begint, doet er niet zoveel toe, maar zeg dat het ergens rond 1980 is. De vijf zussen Macaluso – Maria, Lia, Pinuccia, Katia en Antonella, de jongste zes jaar, de oudste zeventien – bewonen een appartement aan de rand van Palermo. Geërfd van hun overleden ouders. Ze verdienen geld met de verhuur van duiven voor bruiloften. Het is een mooie dag. Te mooi om binnen te blijven. Maria slaapt te lang door en de zussen rammelen aan haar bed omdat ze naar het strand willen.

Als het eindelijk zover is, slenteren ze richting de Charleston, een restaurant aan zee met een reling waar je zo lekker vanaf kunt duiken. Als de rest even niet kijkt, glipt Maria naar haar vriendin, op wie ze verliefd is. Kusjes stelen, de belofte van iets moois. Maar die belofte zal nooit worden ingelost. Als ze terugloopt naar haar zussen is het ondenkbare gebeurd.

Een lege kamer

De film laat niet zien wat, maar we kunnen raden. De tijd stopt. En loopt door. Al voor deze tragedie, toen we nog in het appartement waren, sloop de camera soms weg. Weg van het gekakel en het geruzie van de zussen. Even de stilte opzoeken, weg van het leven. Een lege kamer in, spiedend door een gat in de muur naar een stilleven dat ergens aan de muur hangt. In filmjargon heet dit temps mort, dode momenten. Wat Le Sorelle Macaluso vervolgens doet, en dat zit vooral in de stijl van de film, in de manier waarop de camera kijkt, is de levens van de vier overgebleven zussen laten zien als eindeloze temps mort, als uitgerekte dode tijd. Ze waren net begonnen en nu is het al voorbij.

Op een bepaalde manier, en ook dat voel je vooral door hoe de camera kijkt, is dit een film over een appartement. Over de ruimtes en de muren die de levens van de zussen Macaluso aan zich voorbij zien trekken. De barsten in de badkamer, de krakende vloeren, het stof dat zich verzamelt. De zussen komen en gaan. Het huis blijft. Het heeft iets troostends.

Twee keer verspringt het verhaal in de tijd. Twee keer zijn de zussen plotseling ouder. Maar de pijn en het verdriet zijn er niet minder op geworden. De bittere verwijten ook niet. En ze weten het. Dat hun levens op die zonnige middag stopten. Jammer dat de film aan het eind toch nog even laat zien wat er toen precies gebeurde. Is niet nodig. We weten het wel.