Totaal vermakelijk en toch formule-achtig, Free Guy laat zien dat het kan

Free Guy

Regie: Shawn Levy

Met Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi

★★★

Totaal vermakelijk en toch formule-achtig, het kan. Een Amerikaanse collega zei het het best: Free Guy is als een hyperactieve puppy die niets liever wil dan je vriendje zijn. Makkelijk om mee te spelen en om van te houden. Maar nog steeds een puppy.

Voor de niet-gamers: een npc is een non-playable character. Een niet-speelbaar personage dat in een spel waarin jij als speler de hoofdrol speelt steeds dezelfde routine afdraait. Guy – voor een keer Ryan Reynolds perfect gecast – komt erachter dat hij een npc is in een videogame. Hij leeft in Free City, een stad waarin hij en duizenden anderen elke dag hetzelfde dansje doen terwijl de ‘spelers met de zonnebrillen’ alles mogen doen wat God verboden heeft: mensen overhoop schieten, banken overvallen, met helikopters in gebouwen vliegen.

Zoals Jim Carrey in The Truman Show ontdekte dat hij een personage in een realityshow was, zo ontdekt Guy dat hij een slaaf is van de programmeurs van het spel. Maar hij krijgt een eigen wil. Buiten de werkelijkheid van het spel, in onze wereld, speelt nog een strijd: game-miljonair Antwan wil versie 2 van het spel lanceren en dreigt de stekker uit Free City te trekken.

Het houdt toch allemaal iets tams

Ook al kun je niet anders dan de kwaliteit van de visuele effecten bewonderen, voor een film waarin alle regels van de realiteit geschonden kunnen worden, zoals die van de zwaartekracht, of van leven en dood, houdt het toch allemaal iets tams.

Het is de beperking die je bij de blockbustergames ook ziet, enkele uitzonderingen daargelaten: eindelijk is er een medium waarin de ­fantasie van de makers de enige beperking is, en dan gaat het nog steeds simplistisch over schieten en een wedstrijdje winnen.

Waarom dan niet helemaal losgaan?

Als ‘the sky the limit’ is, waarom dan niet helemaal losgaan, waarom dan niet echt alle mogelijkheden benutten? Het antwoord is: winstmarges. Het publiek moet zich vermaken met het visuele spektakel maar moet zich niet verliezen in de ontregeling van echte creatieve chaos. Begrijpelijk, maar ook jammer. Ergens in de lucht boven ons zweeft een knotsgekke, geestverruimende film, een echte Free Guy. Maar die kunnen we niet zien.