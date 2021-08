Titane is de schattigste film over een seriemoordenaar die je ooit hebt gezien

Titane

Regie Julia Ducournau

Met Agathe Rousselle,

Vincent Lindon

★★★★★

De film Titane is zonder meer de meest extreme Gouden Palm-winnaar in de ruim zeven decennia lange geschiedenis van het filmfestival van Cannes. Binnen 20 minuten zijn er vier mensen vermoord – onder meer door creatief gebruik van chopsticks en een barkruk die door iemands keel wordt geduwd – en heeft het hoofdpersonage seks gehad met een Cadillac. Waarvan ze later zwanger blijkt.

De meeste films beginnen bedeesd en bouwen op naar een climax. Titane is een climax van de eerste tot de laatste seconde. Het is de schattigste film over een seriemoordenaar die je ooit het gezien én het meest bizarre en totaal ontspoorde liefdesverhaal dat je ooit hebt gezien. De film leeft ergens in de bovenste regionen van de waanzin, samen met David Lynch’ Eraserhead en Mandy van Nicolas Cage. Een film over een stuk metaal dat niet kapot te krijgen is, om het hoofdpersonage als een metafoor te omschrijven, tot het ophoudt te bestaan.

Deze film dicteert en volgt z’n eigen regels. Aan de tamme middelmatigheid die je in zoveel andere films ziet, heeft Titane geen enkele boodschap. Ze is haar eigen dominatrix. Ze geselt zichzelf en ze houdt van zichzelf. Ze is haar eigen genot. Maakster Julia Ducournau heeft haar waanzinnige fantasieën totaal onder controle. Die eigengereidheid, dat gaan waar niemand eerder ging, kun je alleen maar belonen met vijf sterren. Hoewel de film weinig publiek zal trekken, omdat het voor veel mensen gewoon te bizar is, is dit absoluut een terechte Gouden Palmwinnaar. En geloof het of niet: er zit ook behoorlijk wat (gitzwarte) humor in de film.

Ondanks alle metalen en vleselijke excessen is dit in wezen een film over twee verloren zielen die allebei zo ver van het pad zijn geraakt, dat ze zich alleen nog in elkaar herkennen. Zij is het meisje dat in de eerste vijf minuten betrokken raakt bij een auto-ongeluk en een metalen plaat in haar hoofd krijgt gezet. Hij is de man die zij als volwassen vrouw ontmoet. In welke hoedanigheid verklappen we niet, maar bedenk dat niets in deze film conventioneel is.

Waarom zij, Alexia heet ze, doet wat ze doet – mensen vermoorden – laat de film onverklaard. Wie kan ook zeggen waarom mensen doen wat ze doen. Verklaringen zijn simplificaties. Of leugens. En natuurlijk ziet de man, Vincent heet hij, haar voor wat ze is. Het doet er niet toe. Hij rouwt nog steeds om zijn tien jaar eerder verdwenen zoon en hij wil nabijheid en troost. Een nieuwe kans misschien. En zij, zwanger van de Cadillac, geeft hem die nieuwe kans. De film glanst als een metallic monster. Wat een trip.