‘The Unbearable Weight of Massive Talent’ is een lekker grotesk Nicolas Cage-vehikel ★★★★

The Unbearable Weight of Massive Talent

Regie Tom Gormican

Met Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish

★★★★

Zoals de aarde om de zon draait, was het onvermijdelijk dat er ooit een film als The Unbearable Weight of Massive Talent zou komen: een bizarre meta-narratieve film mét Nicolas Cage óver Nicolas Cage. Een film waarin Cage zichzelf te kakken zet als een uitgerangeerde en niet al te snuggere Hollywoodacteur maar waarin hij natuurlijk aan het eind wel als held het beeld uitloopt. Als het even kan met explosies op de achtergrond. Want zo’n film is het. Maar als die explosies te duur blijken voor het beperkte budget, soit, dan niet. Nic is toch wel cool.

En dat is best gek, als je er over nadenkt. Nicolas Cage had zelfs al een rol in Francis Ford Coppola’s Rumble Fish uit 1983 en een hoofdrol in Raising Arizona van de Joel en Ethan Coen uit 1987. Laten we zeggen dat een hele generatie is opgegroeid met Cage als actie- en avonturenheld. Dat heeft hem een enorme schare fans opgeleverd, ook al kleeft er iets van camp aan aardig wat rollen die Cage speelde, zo over-de-top waren ze.

Cage is al bijna veertig jaar niet van het scherm te slaan en nog steeds speelt hij de meest uiteenlopende rollen. De ene keer in een subtiele, genre-verdraaiende film als Pig uit 2021, en dan weer in een totale freakshow als het kettingzagenfestijn Mandy uit 2018. Hij acteerde in veel films. Hij acteerde in heel veel films.

Full Cage gaan

Pig, trouwens, speelde ook al met Cage’s reputatie. Juist omdat hij zo vaak personages vertolkte die altijd wel een keer helemaal door het lint gaan – ‘Full Cage gaan’ is inmiddels een begrip – gebruikte Pig die verwachting bij kijkers om het verhaal voort te drijven en ze steeds voor verrassingen te plaatsen. Op die manier kijkt The Unbearable Weight of Massive Talent ook van boven naar Cage’s maniertjes en clichés. Het verhaal van de film doet er niet eens toe, maar denk: een vetbetaalde klus voor acteur Nicolas Cage op een verjaardagsfeestje in Mallorca van een fruitteler die eigenlijk een internationale wapenhandelaar is én helemaal idolaat van Nicolas Cage.

Het is een hele fijne film. Ook al is dit bepaald geen avantgarde – Hollywoodfilms leveren al een tijdje ironisch commentaar op zichzelf – en smaakt hij best een beetje als de cynische keuze van een Hollywoodagent die probeert om Cage met zelfspot weer terug in de spotlights te brengen. Maar, beste Hollywoodjongens en -meisjes: Cage heeft dat helemaal niet nodig. Zoals de acteur zelf herhaaldelijk in deze film zegt: Nicolas Cage is nooit weggeweest!