Sympathiek soepboek tegen eenzaamheid onder ouderen

Een flinke pan soep maak je niet zo snel meer als je op hoge leeftijd bent en meestal alleen eet. Maar wat nu als een stel studenten samen met ouderen gaan koken, zodat ze minder eenzaam zijn, bedacht student Max Kranendijk vier jaar geleden toen hij merkte dat zijn oma Grootje best vaak alleen was. Zo ontstond de sympathieke Stichting Oma’s Soep en dit kookboek is het vrolijke resultaat van honderden middagen dat studenten en ouderen samen kookten.

Irene Fritschy, begonnen als stagiair bij Oma’s soep, stelde het boek met vijftig recepten samen. Bijzonder om te lezen wie achter de bestverkochte tomatensoep zit: de Rotterdamse oma Nettie die het recept nog leerde op de huishoudschool. Of lees het verhaal van de reislustige oma Tiele, die lange tijd in Australië woonde en een heerlijk geurende Iraanse soep deelt – een recept van haar oom met een restaurant in Teheran. Fijn ook dat er zoveel wereldse soepen tevoorschijn komen. En van elk verkocht kookboek wordt één euro gedoneerd aan de Stichting. Zo is de cirkel weer rond.

