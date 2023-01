Rufus Wainwright en A’dam Sinfonietta vinden elkaar in mix van pop en klassiek

Devils and Angels

Rufus Wainwright en Amsterdam Sinfonietta

★★★★

In glitterjeans en met een fonkelende broche op zijn jasje komt singer-songwriter Rufus Wainwright op in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Hij voegt zich bij de strijkers van Amsterdam Sinfonietta, met aanvoerder Candida Thompson in een broek die nog erger glinstert dan die van hem. Onder een witte, dromerige decorwolk brengen zij door het hele land het programma Breder dan Klassiek, met het thema Devils and Angels, haat en liefde.

Dat houdt een gevarieerde setlist in, met klassieke muziek, covers van Wainwrights lievelingsnummers, maar ook zijn eigen songs. En die van zijn muzikale ouders, Loudon Wainwright en Kate McGarrigle, die beiden ook vaak en graag in Nederland hebben gespeeld, zo benoemt hun zoon expliciet. “Mijn vader schrok toen ik zei dat ik een nummer van hem ging spelen”, grapt Wainwright. “Ik weet niet of jullie hier mogen filmen, maar hij wil het graag op YouTube terugzien.” Het publiek lacht, één man neemt dan toch stiekem het nummer Dead Skunk op. Het is een countrynummer waarbij Thompson de typische folkvioolstem speelt en de andere violisten hun instrument als een ukelele gebruiken. Het ensemble heeft er zichtbaar plezier in.

Hoewel Wainwright wat gehaast en buiten adem lijkt te starten, loopt zijn stem gaandeweg warm. En wat kan hij daar veel mee: het ene moment klinkt hij warm en diep, als Frank Sinatra in zijn liedje Westside Walz, ‘over hoe Apple het overneemt’, en even later lijkt het alsof we Thom Yorke horen in het zwaarmoedige Early Morning Madness. Altijd zuiver, met soms een rauw randje.

Daklozen bij de opera

Zelfs waagt hij zich – niet voor de eerste keer – aan het zingen van opera. Hij is dol op dit genre en componeerde er zelf ook al twee. Toch lijkt het alsof hij zich soms nog een vreemde eend in de bijt voelt, zo omringd door klassieke musici, al toerde hij in 2017 al eens eerder met dit ensemble. Over een Berlioz-aria zegt hij nonchalant: ‘ik bleek dit drie tonen te laag te hebben geoefend’ en in een anekdote over een bezoek met zijn moeder aan het operagebouw in Milaan vertelt hij dat zij zich zelfs opgedirkt nog ‘daklozen’ voelden door de uitdossing van de andere bezoekers.

Het is grappig om te zien hoe conventies van pop en klassiek elkaar bij dit concert kruisen: in het programmaboekje staan netjes alle liedjes en stukken met hun credits. Dat is wat anders dan de met duct tape vastgeplakte setlisten op het podium, die bezoekers van pop- en rockconcerten maar wat graag mee naar huis willen nemen.

Zo’n verschil hindert natuurlijk helemaal niet als muziek het bindmiddel is. Dat blijkt wel op het moment dat Wainwright achter de microfoon vandaan stapt en samen met de strijkers, die zich plots ontpoppen tot uitstekende a capella zangers, onversterkt Hard Times Come Again No More van Stephen Foster zingt. Dan klinkt er eenheid, hoop en kracht.